Lockwood & co : une saison 2 prévue sur Netflix ?

La nouvelle série surnaturelle "Lockwood & Co." est sortie sur Netflix le 27 janvier 2023. Les fans peuvent-ils déjà espérer une suite ?

Lockwood & Co. est l'une des nouvelles découvertes de Netflix. Disponible depuis le 27 janvier 2023, cette série adapte la saga de romans pour adolescents de Jonathan Stroud. Les huit épisodes suivent Lucy Carlyle, Anthony Lockwood et George Karim qui ont fondé leur entreprise, sans adulte, de chasseurs de fantômes et de créatures surnaturelles. Pour l'heure, on ne sait pas si leurs aventures appelleront à une suite prochaine sur la plateforme de streaming, Netflix prenant habituellement son temps pour renouveler ses séries à succès : tout dépendra donc des audiences.

Cependant, le créateur de Lockwood & Co., Joe Cornish, a confié auprès d'Entertainment Weekly qu'il était prêt à poursuivre sa série avec une saison 2 si Netflix l'y autorise. Il existe en tout cas la matière pour : "Vous savez, les livres sont de mieux en mieux, le monde est exploré d'une manière très inattendue et passionnante, il y a des éléments de décor et des rebondissements incroyables et de nouvelles directions à venir."

Au casting de Lockwood & Co., les abonnés de Netflix reconnaîtront Ruby Stokes, qui a brièvement incarné Francesca dans les deux premières saisons de La chronique des Bridgerton. Elle est accompagnée par les jeunes comédiens Cameron Chapman et Ali Hadji-Heshmati. Ben Crompton, qui a joué Edd Tollett dans Game of Thrones, complète la distribution.