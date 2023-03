Succession : où voir la saison 4 en streaming en France ?

SUCCESSION SAISON 4. Le premier épisode de la saison 4 de "Succession" est à découvrir ce lundi 27 mars 2023. La série n'est cependant plus sur OCS. Où la voir en France ?

[Mis à jour le 27 mars 2023 à 8h00] C'est bientôt la fin de l'une des meilleures séries de ces dernières années. La saison 4 de Succession a débuté sa diffusion aux Etats-Unis ce dimanche 26 mars 2023. Avec le décalage horaire, l'épisode 1 est disponible en France ce lundi 27 mars. Les précédentes saisons étaient diffusées à la télévision et en streaming sur OCS. Mais la fin de l'accord entre HBO/HBO Max et le bouquet de chaînes d'Orange pose désormais la question du visionnage de la lutte familiale des Roy.

Il reste toutefois possible de voir la saison 4 de Succession en France, mais uniquement en streaming. Celle-ci est diffusée sur Prime Video, à raison d'un épisode par semaine. Notons toutefois que l'abonnement standard à la plateforme de streaming d'Amazon ne suffit pas pour avoir accès à la série : il faut avoir souscrit au pass Warner, à 9,99 euros par mois, pour pouvoir visionner les programmes d'HBO, et donc Sucession. Une période d'essai de 30 jours est néanmoins proposée aux utilisateurs.

fiche série

Synopsis - La famille Roy contrôle l'une des plus grosses entreprises de médias du monde. Le patriarche, Logan Roy, est à la tête de ce conglomérat et l'une des personnalités les plus riches et puissantes des Etats-Unis. Mais lorsque celui-ci commence à souffrir de problèmes de santé et envisage de se retirer de la compagnie, la question de sa succession génère des rivalités entre ses enfants Connor, Kendall, Siobhan et Roman.

Brian Cox : Logan Roy

Jeremy Strong : Kendall Roy

Sarah Snook : Shiobhan "Shiv" Roy

Kieran Culkin : Roman Roy

Matthew Macfadryen : Tom Wambsgans

Nicholas Braun : Greg Hirsch

Alan Ruck : Connor Roy

J. Smith-Cameron : Gerri Kellman

Justine Lupe : Willa Ferreyra

Hiam Abbass : Marcia Roy

Peter Friedman : Frank

Arian Moayed : Stewy Hosseini

David Rasche : Karl Muller

Fisher Stevens : Hugo Baker

Succession est une série diffusée sur HBO et HBO Max aux Etats-Unis. En France, elle était disponible sur OCS pour ses trois premières saisons. La saison 4 sera quant à elle incluse dans le Pass Warner disponible sur Prime Video. Il faudra toutefois payer 9,99€/mois en plus de l'abonnement standard à la plateforme de streaming d'Amazon pour y avoir accès.