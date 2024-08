One Piece sur Netflix : de nouveaux noms annoncés au casting de la saison 2

La série "One Piece" sur Netflix est une adaptation en live action du manga culte d'Eiichiro Oda. Elle revient prochainement pour une saison 2, dont de nouveaux noms ont été annoncés au casting.

L'arc Baroque Works se dessine dans One Piece. Si vous ne connaissez que la série Netflix, cela ne vous dit probablement rien, mais les lecteurs du manga trépignent déjà d'impatience. La saison 2 de l'adaptation en live action du célèbre manga d'Eiichiro Oda est actuellement en préparation.

Alors qu'Eiichiro Oda a confirmé dans une lettre partagée sur les réseaux sociaux officiels de la série que l'intrigue de la prochaine saison se concentrerait sur Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden et Drum Island (des lieux dévoilés au cours de l'arc dit de Baroque Works, une organisation criminelle qu'affronteront Luffy et ses amis), de nouveaux acteurs rejoignent le casting.

Personnage majeur de la Marine teasé à la fin de la saison 1, Smoker a enfin un interprète : il s'agit de l'acteur Callum Kerr (Monarch, Quatre mariages et un enterrement). De son côté, Tashigi, également membre de la Marine, sera incarnée par Julia Rehwald (Fear Street). Brendam Murray (Obsession parfaite) sera Brogy et Werner Coetser incarnera Dorry, Clive Russell (Brynden Tully dans Game of Trones) jouera Crocus, et Ty Keogh (24 heures à vivre, Dominion) prêtera ses traits à Dalton. Enfin, Rob Colletti (The Many Saints of Newark) sera Wapol.

En juin dernier, Netflix avait annoncé les noms et visages des membres du Baroque Works : David Dastmalchian (Prisoners, The Suicide Squad, The Dark Knight) incarnera Mr 3, aux côtés de Jazzara Jaslyn (Lioness, Warrior) dans la peau de Miss Valentine, Camrus Johnson (Batwoman, The OA) dans celui de Mr 5 et Daniel Lasker (Raised by wolves) dans celui de Mr 9. Pour l'heure, on ne sait pas encore qui incarnera leur chef, Crocodile, ni les futurs membres de l'équipage qui qui arrivent dans cet arc, notamment Chopper et Miss All-Sunday/Nico Robin. Il faudra attendre plus d'informations de la part de la plateforme de streaming pour en savoir plus, d'autant plus que la date de sortie de la saison 2 n'est pas encore dévoilée.

One Piece est une série télévisée américano-japonaise en prises de vues réelles adaptant le célèbre manga d'Eiichiro Oda. Disponible exclusivement en streaming sur la plateforme par abonnement Netflix, elle suit les aventures de Monkey D. Luffy, un jeune homme plein d'optimisme qui rêve de devenir le roi des pirates et de mettre la main sur le "One Piece", trésor caché par le célèbre Gold D. Roger.

One Piece est une série de Steven Maeda et Matt Owens, à laquelle Eiichiro Oda a pu largement contribué pour que l'esprit de son manga soit respecté. Au casting, la série révèle au grand public de jeunes acteurs méconnus : Iñaki Godoy incarne Luffy, Emily Rudd prête ses traits à Nami, Mackenyu joue Zorro, Taz Skylar incarne Sanji et Jacob Gibson joue Usopp. Retrouvez toutes les informations sur la série ci-dessous.

Quelle est l'intrigue de la série One Piece ?

Monkey D. Luffy est un jeune homme qui a toujours rêvé d'aventure et de piraterie. Après avoir ingéré un fruit du démon qui lui confère des pouvoirs d'élasticité, il quitte son village pour se lancer à la conquête du One Piece, un trésor qui lui permettra de devenir le roi des pirates. Mais pour mener à bien sa mission, Luffy va devoir monter un équipage d'exception pour affronter les créatures des océans, la Marine, et les pirates des mers. La série One Piece est l'adaptation du manga culte de Eiichiro Oda.

La première saison de One Piece n'adapte qu'une partie du manga fleuve de Eiichiro Oda. Les huit épisodes de la série One Piece traitent des 12 premiers tomes de la série, après l'arc Aarlong et lorsque Nami rejoint définitivement l'équipage de chapeau de paille (ce qui marque également la fin de la Saga East Blue).

Cela fait 25 ans que One Piece est un véritable phénomène pop culturel. Depuis 1997, le manga de Eiichiro Oda a déjoué tous les pronostics pour s'imposer comme l'une des bande dessinées japonaises les plus prisées à travers le monde. Au total, ce sont plus de 500 millions d'exemplaires qui ont été vendus à travers le monde, dont 4,5 millions vendus en 2021 uniquement en France.

L'auteur de One Piece est d'ailleurs entré dans le Guinness Book des records pour le "plus grand nombre d'exemplaires en circulation de la même série de BD par un même auteur". Notons également que la série est toujours en cours de parution, puisque le 105e tome sort en France le 30 septembre prochain. Les fans japonais pourront, eux, découvrir le 107e tome d'ici la fin de l'année.

Voir la bande-annonce de la série One Piece

Quels acteurs au casting de la série One Piece ?

Iñaki Godoy : Monkey D. Luffy

Mackenyu Arata : Roronoa Zoro

Emily Rudd : Nami

Jacob Gibson : Usopp

Taz Skylar : Sanji

McKinley Belcher III : Arlong

Craig Fairbrass : Zeff

Peter Gadiot : Shanks

Callum Kerr : Smoker

Julia Rehwald : Tashigi

David Dastmalchian : Mr 3

Jazzara Jaslyn : Miss Valentine

Camrus Johnson : Mr 5

Daniel Lasker : Mr 9

Brendan Murray : Brogy

Clive Russell : Crocus

Werner Coetser : Dorry

Ty Keohh : Dalton

Rob Colletti : Wapol

La première saison de la série One Piece est sortie le 31 août 2023. C'est sur Netflix que les fans du manga peuvent découvrir les huit épisodes de cette adaptation en live-action du manga culte. Pour voir la série, il suffira donc d'avoir un abonnement à la plateforme de streaming, dont les prix varient de 5,99 euros/mois avec publicités à 19,99 euros/mois.

Quand voir la saison 2 de la série One Piece ?

La série One Piece était très attendue des fans de la saga d'Eiichiro Oda à travers le monde. La première saison est sortie sur Netflix le 31 août 2023. Une saison 2 a bien été officialisée par Netflix, deux semaines après la sortie de la série. Mais la date de sortie n'a pour le moment pas été confirmée. Il ne serait pas difficile d'offrir une saison 2 à la série en terme d'intrigue, puisque la première saison adapte les 10-12 premiers tomes du manga, qui en compte à ce jour 109 au Japon (au 4 juillet 2024).