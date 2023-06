One Piece sur Netflix : la date de sortie dévoilée avec la première bande-annonce

ONE PIECE SERIE. Netflix lance dans les prochains mois la première saison de sa série en live-action One Piece. Une première bande-annonce a été dévoilée, avec la date de sortie.

Prenez place à bord du Vogue Merry ! La série Netflix en live action One Piece se dévoile enfin dans une bande-annonce. La plateforme de streaming a déjà dévoilé un premier trailer de cette adaptation du manga culte de Eiichiro Oda, dans lequel on peut apercevoir Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, Nami, Usopp, Sanji ou encore Baggy le Clown. Pour l'occasion, la date de sortie des huit épisodes est enfin connue : c'est le 31 août 2023, à 9h01, que sera mise en ligne cette première saison.

La série One Piece de Netflix racontera les aventures de l'équipage du Chapeau de Paille pour la première fois avec des acteurs incarnant les protagonistes, après plusieurs adaptations animées. On peut deviner que l'intrigue de cette première saison couvrira les onze premiers tomes du manga, jusqu'à ce que Nami rejoigne définitivement l'équipage. Au casting, on retrouve donc l'acteur mexicain Iñaki Godoy (The Imperfects) dans le rôle de Luffy, Mackenyu (Kenshin le vagabond) dans celui de Roronoa Zoro, Emily Rudd (Fear Street) incarnera Nami, Jacob Gibson (Greenleaf) est Usopp et Taz Skylar (The Chef, The Deal) incarnera Sanji.

Voir la bande-annonce de la série One Piece

Quelle est l'intrigue de la série One Piece ?

Monkey D. Luffy est un jeune homme qui a toujours rêvé d'aventure et de piraterie. Après avoir ingéré un fruit du démon qui lui confère des pouvoirs d'élasticité, il quitte son village pour se lancer à la conquête du One Piece, un trésor qui lui permettra de devenir le roi des pirates. Mais pour mener à bien sa mission, Luffy va devoir monter un équipage d'exception pour affronter les créatures des océans, la Marine, et les pirates des mers. La série One Piece est l'adaptation du manga culte de Eiichiro Oda.

Quels acteurs au casting de la série One Piece ?

Iñaki Godoy : Monkey D. Luffy

Mackenyu Arata : Roronoa Zoro

Emily Rudd : Nami

Jacob Gibson : Usopp

Taz Skylar : Sanji

McKinley Belcher III : Arlong

Craig Fairbrass : Zeff

Peter Gadiot : Shanks

La première saison de la série One Piece est à découvrir dès le 31 août 2023. C'est sur Netflix que les fans du manga pourront découvrir les huit épisodes de cette adaptation en live-action. Pour voir la série, il suffira donc d'avoir un abonnement à la plateforme de streaming, dont les prix varient de 5,99 euros/mois avec publicités à 17,99 euros/mois.