One Piece sur Netflix : la série connaît le succès mais ne bat pas de record, la saison 2 est-elle assurée ?

Les premières audiences de la série One Piece ont été partagés par Netflix. Les chiffres sont-ils déjà suffisants pour sécuriser une saison 2 ?

[Mis à jour le 6 septembre 2023 à 9h14] One Piece a réalisé de jolis scores d'audiences pour sa première semaine de mise en ligne sur Netflix. La série est en tête des programmes les plus vus cette semaine sur la plateforme de streaming, avec 18,5 millions de vues recensées par le géant de la VOD. Cependant, elle ne réussit pas à battre les records de Mercredi ou de Squid Game, deux des plus grosses séries vues par la plateforme de streaming.

Difficile pour l'heure de savoir si de tels chiffres seront suffisants pour renouveler One Piece pour une saison 2. Il faudra attendre de voir si les audiences augmentent dans les prochaines semaines pour avoir une idée du succès de la série : si les chiffres sont en hausse, cela signifie en effet que le programme a réussi à fédérer un public plus large que celui des fans du manga, qui a probablement visionné la série aux premières heures de sa mise en ligne. Rappelons en effet que la série One Piece représente un sacré investissement, puisqu'elle a coûté 18 millions de dollars par épisode, s'inscrivant comme l'une des séries les plus chères.

Qui est le personnage qui apparaît à la fin de la série ?

De nombreux fans espèrent ainsi découvrir la suite de la série. Le final de One Piece tease d'ailleurs l'arrivée d'un nouvel antagoniste dans de potentiels futurs épisodes (attention, spoilers). On peut apercevoir, de dos, un personnage qui s'apparente Smoker, officier de la Marine, qui s'est donné comme mission de capturer Luffy. Il est le principal antagoniste de l'arc Loguetown dans les mangas, et revient régulièrement dans la suite.

Quelle est l'intrigue de la série One Piece ?

Monkey D. Luffy est un jeune homme qui a toujours rêvé d'aventure et de piraterie. Après avoir ingéré un fruit du démon qui lui confère des pouvoirs d'élasticité, il quitte son village pour se lancer à la conquête du One Piece, un trésor qui lui permettra de devenir le roi des pirates. Mais pour mener à bien sa mission, Luffy va devoir monter un équipage d'exception pour affronter les créatures des océans, la Marine, et les pirates des mers. La série One Piece est l'adaptation du manga culte de Eiichiro Oda.

La première saison de One Piece n'adapte qu'une partie du manga fleuve de Eiichiro Oda. Les huit épisodes de la série One Piece traitent des 12 premiers tomes de la série, après l'arc Aarlong et lorsque Nami rejoint définitivement l'équipage de chapeau de paille (ce qui marque également la fin de la Saga East Blue).

Cela fait 25 ans que One Piece est un véritable phénomène pop culturel. Depuis 1997, le manga de Eiichiro Oda a déjoué tous les pronostics pour s'imposer comme l'une des bande dessinées japonaises les plus prisées à travers le monde. Au total, ce sont plus de 500 millions d'exemplaires qui ont été vendus à travers le monde, dont 4,5 millions vendus en 2021 uniquement en France.

L'auteur de One Piece est d'ailleurs entré dans le Guinness Book des records pour le "plus grand nombre d'exemplaires en circulation de la même série de BD par un même auteur". Notons également que la série est toujours en cours de parution, puisque le 105e tome sort en France le 30 septembre prochain. Les fans japonais pourront, eux, découvrir le 107e tome d'ici la fin de l'année.

Voir la bande-annonce de la série One Piece

Quels acteurs au casting de la série One Piece ?

Iñaki Godoy : Monkey D. Luffy

Mackenyu Arata : Roronoa Zoro

Emily Rudd : Nami

Jacob Gibson : Usopp

Taz Skylar : Sanji

McKinley Belcher III : Arlong

Craig Fairbrass : Zeff

Peter Gadiot : Shanks

La première saison de la série One Piece est sortie ce jeudi 31 août 2023 à 9h01. C'est sur Netflix que les fans du manga peuvent découvrir les huit épisodes de cette adaptation en live-action du manga culte. Pour voir la série, il suffira donc d'avoir un abonnement à la plateforme de streaming, dont les prix varient de 5,99 euros/mois avec publicités à 17,99 euros/mois.

Une saison 2 de la série One Piece est-elle déjà prévue ?

La série One Piece était très attendue des fans de la saga d'Eiichiro Oda à travers le monde. La première saison est sortie sur Netflix le 31 août 2023. Pour l'heure, on ne sait pas encore si une suite verra le jour. Il ne serait pas difficile d'offrir une saison 2 à la série en terme d'intrigue, puisque la première saison adapte les 10-12 premiers tomes du manga, qui en compte à ce jour 106 au Japon (au 4 juillet 2023) !

Si la saison 2 de la série One Piece est confirmée, on pourrait également voir de nouveaux membres de l'équipage, comme Chopper ou Robin, mais également Ace, Vivi, et le terrifiant Crocodile, grand méchant et leader de Baroque Works. Cela devrait ainsi ouvrir sur la Saga Alabasta. C'est donc un arc très dense et riche en événements adoré des fans qui pourrait être à découvrir.

Cependant, il faudrait que la série rencontre un succès conséquent auprès des abonnés de Netflix, puisque la saison 1 a coûté 18 millions de dollars par épisode, devenant l'une des séries les plus chères de l'histoire (derrière House of the Dragon et Les Anneaux de pouvoir notamment). Pour sa première semaine, Netflix a comptabilisé 18,5 millions de vues, un joli score qui ne bat cependant pas les records d'autres séries comme Squid Game et Mercredi. Si une saison 2 est confirmée, les fans devront s'armer de patience, puisqu'il s'est déroulé trois ans entre le début de la production de la saison 1 (2020) et sa sortie sur Netflix, le 31 juillet 2023.