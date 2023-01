One Piece sur Netflix : la série se dévoile avec une affiche, à quelle date ?

Netflix lance prochainement une série en live action adaptant le roman à succès "One Piece". Pour l'heure, la plateforme de streaming a dévoilé de premiers visuels, mais encore peu d'informations sur le projet.

Prenez place à bord du Vogue Merry ! La série Netflix en live action One Piece se dévoile enfin. La plateforme de streaming a déjà dévoilé un premier visuel de ce programme très attendu des fans du manga de Eiichiro Oda, dans lequel on peut apercevoir Monkey D. Luffy de dos. On ne voit donc pas (encore) la tête de son interprète, Iñaki Godoy, dans le costume de Chapeau de Paille, mais Netflix confirme par ce visuel que la série sortira bien durant l'année 2023.

La série One Piece de Netflix racontera les aventures de l'équipage du Chapeau de Paille pour la première fois avec des acteurs incarnant les protagonistes, après plusieurs adaptations en série et films d'animation. Au casting, on retrouve donc l'acteur mexicain Iñaki Godoy (The Imperfects) dans le rôle de Luffy, Mackenyu (Kenshin le vagabond) dans celui de Roronoa Zoro, Emily Rudd (Fear Street) incarnera Nami, Jacob Romero Gibson (Greenleaf) est Usopp et Taz Skylar (The Chef, The Deal) incarnera Sanji. L'intrigue globale de cette série n'est pas encore connue.