One Piece sur Netflix : une saison 2 est-elle prévue ?

ONE PIECE SERIE. Netflix a mis en ligne huit épisodes de sa série One Piece. Une suite sous la forme d'une saison 2 est-elle déjà prévue ?

[Mis à jour le 2 septembre 2023 à 9h00] Deux jours après la mise en ligne de la série One Piece sur Netflix, les fans ont pu binge-watcher les huit épisodes de la première saison. Mais il va falloir être patient pour voir la suite. Pour l'heure, la saison 2 n'est pas confirmée : tout dépendra des audiences que réalisera la série, qui a coûté 18 millions de dollars par épisode, soit l'une des séries les plus chères de l'Histoire.

Il faudra donc attendre que Netflix confirme la sortie d'une saison 2 pour se réjouir. Quoi qu'il en soit, le manga offre de nombreuses intrigues pour une suite. Le final de One Piece tease d'ailleurs l'arrivée d'un nouvel antagoniste dans de potentiels futurs épisodes (attention, spoilers). On peut apercevoir, de dos, Smoker, officier de la Marine qui a avalé un fruit du démon l'entourant de fumée, qui s'est donné comme mission de capturer Luffy. Il est le principal antagoniste de l'arc Loguetown dans les mangas.

Si la saison 2 de la série One Piece est confirmée, on pourrait également voir de nouveaux membres de l'équipage, comme Chopper ou Robin, mais également Ace, Vivi, et le terrifiant Crocodile, grand méchant et leader de Baroque Works. Cela devrait ainsi ouvrir sur la Saga Alabasta. C'est donc un arc très dense et riche en événements qui s'ouvrirait si la saison 2, à voir toutefois si des changements seront effectués !

L'avis des fans sur la série One Piece

Alors qu'en est-il des premiers retours des aficionados ? Si l'on se fie à l'agrégateur de critiques américain Rotten Tomatoes, pris d'assaut par les fans, le public donne une note de 94% d'avis positif. De leur côté, 26 critiques de la presse internationale ont été recensées, pour donner la note de 81%. En France, on n'est pas en reste, puisque les critiques spectateurs ont, pour le moment, donné la note de 3,6/5 à la série, sur 92 notes. Et ces avis dithyrambiques se retrouvent également sur les réseaux sociaux.

Auprès de l'AFP, un fan de 22 ans prénommé Marouane a noté "des changements" par rapport au manga One Piece mais a salué "des effets spéciaux tops". Le compte de fan One Piece Passion a, de son côté, salué "une véritable révolution" dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. "Au niveau des adaptations, il y aura un avant et un après One Piece."

Sur X (feu Twitter), les utilisateurs qui ont pu voir les deux premiers épisodes sont déjà conquis, beaucoup saluant certains personnages comme Baggy le Clown ou Zorro, mais aussi l'humour et le rythme de la série. "Quelle claque et quel plaisir de re-découvrir One Piece ainsi", peut-on lire sur le réseau social", "ackenyu Arata qui est absolument goatesque [greatest of all time, ndlr] dans le rôle de Roronoa Zoro." Si les fans sont conquis, la question est désormais de savoir si cette adaptation réussira aussi à convaincre les néophytes de l'univers d'Eiichiro Oda.

L'avis des critiques sur la série One Piece

Les médias qui ont pu voir la série avant sa sortie ont été totalement séduit par le One Piece de Netflix. C'est le cas d'Allociné, qui estime que la série est "une réussite aussi inattendue que réjouissante, doublée d'une adaptation plutôt fidèle au manga d'Eiichiro Oda". BFM TV, de son côté, salue le casting et notamment "l'énergie que Iñaki Godoy, le jeune interprète de Luffy, a parfaitement su restituer à l'écran". Le média déplore toutefois une "mise en scène décevante". Le Hollywood Reporter, spécialisé dans l'actualité cinéma et streaming aux Etats-Unis, juge de son côté cette adaptation en live-action de "délice", déplorant que la série ne soit pas suffisamment "sophistiquée", mais restant un "pur plaisir", étant à la fois "loufoque" " et "véritablement cool". De son côté, le Hollyood Handle salue une "expérience bien ficelée qui tient le spectateur en haleine durant huit épisodes." De son côté, le journaliste du média anglophone Screen Rant , qui ne "connaissait rien à l'univers", a "quand même été très ému par les personnages et l'énergie de la série."

Eiichiro Oda aime-t-il la série One Piece de Netflix ?

Il y a une personne qu'il fallait satisfaire avec la série Netflix : Eiichiro Oda, créateur de One Piece. Le mangaka avait confié le 22 juillet dernier, dans une lettre relayée sur les réseaux sociaux de la plateforme de streaming, qu'il n'avait "fait aucune concession" sur la série, sans donner véritablement son avis sur le rendu final. Il s'était toutefois voulu rassurant sur la qualité du projet : "Tant de travail a été fourni : de l'implication des acteurs à l'élaboration de l'univers, en passant par les costumes, les dialogues et tout ce qui est propre à la prise de vues réelles... Le fait qu'autant de gens aient collaboré sur ce projet était une fête en soi."

Il a toutefois avoué que des scènes, qu'il ne trouvait pas à la hauteur, avaient été retournées. Il n'a d'ailleurs pas manqué d'avoir une pensée pour l'interprète de Luffy, Iñaki Godoyn "qui l'incarne à merveille". "Les producteurs et l'équipe sont des pros de la prise de vues réelles, et en plus, ce sont de vrais inconditionnels de One Piece. Plus on connaît le manga, plus l'amour qu'ils ont mis dans cette version saute aux yeux."

Quelques libertés prises avec le manga

Comme d'autres adaptations de manga en live action décevantes ont pu le montrer par le passé, adapter une bande dessinée japonaise peut s'avérer être un véritable casse-tête. Eiichiro Oda, auteur de la série de shonen la plus vendue au monde, a participé à l'élaboration de la série, mais cela n'empêche pas des libertés scénaristiques et des différences.

Cette saison 1 de la série One Piece adapte en grande partie l'arc East Bue, c'est-à-dire les 12 premiers tomes du manga. Cependant, parmi les changements à noter, citons la place plus importante prise par Koby, l'ami de Luffy de la Marine. Par ailleurs, le personnage de Garp est introduit plus tôt dans la série, alors qu'il n'interagit avec son petit-fils que bien plus tard dans les mangas. La série est également plus graphique dans ces scènes de violence que n'avait pu l'être le manga, du moins à ces débuts. C'est certainement pour ça que sur Netflix, la série est déconseillée au moins de 13 ans.

Quelle est l'intrigue de la série One Piece ?

Monkey D. Luffy est un jeune homme qui a toujours rêvé d'aventure et de piraterie. Après avoir ingéré un fruit du démon qui lui confère des pouvoirs d'élasticité, il quitte son village pour se lancer à la conquête du One Piece, un trésor qui lui permettra de devenir le roi des pirates. Mais pour mener à bien sa mission, Luffy va devoir monter un équipage d'exception pour affronter les créatures des océans, la Marine, et les pirates des mers. La série One Piece est l'adaptation du manga culte de Eiichiro Oda.

La première saison de One Piece n'adapte qu'une partie du manga fleuve de Eiichiro Oda. Les huit épisodes de la série One Piece traitent des 12 premiers tomes de la série, après l'arc Aarlong et lorsque Nami rejoint définitivement l'équipage de chapeau de paille (ce qui marque également la fin de la Saga East Blue).

Cela fait 25 ans que One Piece est un véritable phénomène pop culturel. Depuis 1997, le manga de Eiichiro Oda a déjoué tous les pronostics pour s'imposer comme l'une des bande dessinées japonaises les plus prisées à travers le monde. Au total, ce sont plus de 500 millions d'exemplaires qui ont été vendus à travers le monde, dont 4,5 millions vendus en 2021 uniquement en France.

L'auteur de One Piece est d'ailleurs entré dans le Guinness Book des records pour le "plus grand nombre d'exemplaires en circulation de la même série de BD par un même auteur". Notons également que la série est toujours en cours de parution, puisque le 105e tome sort en France le 30 septembre prochain. Les fans japonais pourront, eux, découvrir le 107e tome d'ici la fin de l'année.

Voir la bande-annonce de la série One Piece

Quels acteurs au casting de la série One Piece ?

Iñaki Godoy : Monkey D. Luffy

Mackenyu Arata : Roronoa Zoro

Emily Rudd : Nami

Jacob Gibson : Usopp

Taz Skylar : Sanji

McKinley Belcher III : Arlong

Craig Fairbrass : Zeff

Peter Gadiot : Shanks

La première saison de la série One Piece est sortie ce jeudi 31 août 2023 à 9h01. C'est sur Netflix que les fans du manga peuvent découvrir les huit épisodes de cette adaptation en live-action du manga culte. Pour voir la série, il suffira donc d'avoir un abonnement à la plateforme de streaming, dont les prix varient de 5,99 euros/mois avec publicités à 17,99 euros/mois.

La série One Piece était très attendue des fans de la saga d'Eiichiro Oda à travers le monde. La première saison est sortie sur Netflix le 31 août 2023. Pour l'heure, on ne sait pas encore si une suite verra le jour. Il ne serait pas difficile d'offrir une saison 2 à la série en terme d'intrigue, puisque la première saison adapte les 10-12 premiers tomes du manga, qui en compte à ce jour 106 au Japon (au 4 juillet 2023) !

Cependant, il faudrait qu'elle rencontre un succès gigantesque auprès des abonnés de Netflix, puisque la saison 1 a coûté 18 millions de dollars par épisode, devenant l'une des séries les plus chères de l'histoire (derrière House of the Dragon et Les Anneaux de pouvoir notamment). Si une saison 2 est confirmée, les fans devront s'armer de patience, puisqu'il s'st déroulé trois ans entre le début de la production de la saison 1 (2020) et sa sortie sur Netflix, le 31 juillet 2023.