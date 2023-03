La reine Charlotte : un nouveau trailer sulfureux pour le prequel des Bridgerton

La série spin-off de "La Chronique des Bridgerton" sortira très prochainement sur Netflix. Une bande-annonce vient tout juste d'être dévoilée.

[Mis à jour le 23 mars 2023 à 16h41] Comment Charlotte et George III sont-ils tombés amoureux ? Qu'est-ce que leur mariage a changé dans la société ? C'est ce que les fans des Bridgerton vont découvrir dans La Reine Charlotte, mini-série spin-off de la série romantique culte de Netflix. Quelques semaines avant sa sortie sur la plateforme de streaming, le 4 mai 2023, le prequel s'est doté d'une nouvelle bande-annonce permettant d'avoir un aperçu de l'alchimie entre le roi et la reine de La Chronique des Bridgerton, aux débuts de leur romance.

Au casting de La Reine Charlotte, les fans des Bridgerton retrouveront des visages bien connus de la série originelle, comme Golda Rosheuvel (la reine Charlotte), Adjoa Andoh (Lady Danbury) ou encore Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton). De nouvelles actrices vont incarner leurs rôles plus jeunes, respectivement India Amarteifio, Arsema Thomas et Connie Jenkins-Greig. Le roi George III sera incarné par Corey Mylchreest, tandis que Richard Cunningham sera Lord Bute et Tunji Kasim Adolphus. Ci-dessous, retrouvez toutes les informations sur La Reine Charlotte ainsi que la nouvelle bande-annonce de la série.

Voir la bande-annonce de La Reine Charlotte

Quelle est l'intrigue de La Reine Charlotte ?

La Reine Charlotte est un prequel de La Chronique des Bridgerton. Il se concentrera sur la jeunesse de certains personnages de la série mère, notamment la reine Charlotte, Lady Danbury et Lady Violet Bridgerton. La série se focalisera surtout sur la romance entre le personnage joué par India Amarteifio/Golda Rosheuvel et le roi George III. Celle-ci devrait notamment expliquer comment cette romance a été controversée et a contribué à changer les moeurs de l'époque telles qu'on peut les voir dans la série.

Quelle date de sortie pour La Reine Charlotte sur Netflix ?

La Reine Charlotte est un spin-off de la série La Chronique des Bridgerton. Sa date de sortie a été officialisée par Netflix à l'occasion de la sortie du premier trailer de la série. C'est le 4 mai 2023 que les abonnés français de la plateforme de streaming pourront découvrir l'intégralité de ce prequel des Bridgerton, centré sur la romance entre la reine Charlotte et le roi George III.

Quels acteurs au casting de La Reine Charlotte ?