Fin du partage de compte sur Netflix : que va-t-il se passer pour la France ?

Netflix brandit la menace de la fin du partage de compte depuis plusieurs mois. Mais que va-t-il réellement se passer ? La France sera-t-elle concernée ? A quelle date ?

Cela fait plusieurs mois que Netflix agite la menace de la fin du partage de compte pour ses abonnés. L'objectif, pour la plateforme de streaming, est de relancer sa croissance sur le marché américain notamment, le Wall Street Journal estimant que plus de 100 millions de personnes utilisent le mot de passe de proches. Depuis, plusieurs mesures ont été avancées, mais aucune n'a encore vu le jour sur le sol français, semant la confusion auprès des abonnés.

Dans un effort de clarté Netflix a confirmé ce mercredi 8 février qu'"un compte Netflix est destiné à un seul foyer". De nouvelles fonctionnalités de contrôle sont ainsi mises en place en Nouvelle-Zélande, au Canada, au Portugal et en Espagne, notamment le paiement d'un supplément pour partager le compte avec deux personnes supplémentaires. Pour le moment, rien n'est annoncé pour la France, mais la plateforme de streaming annonce que ces "fonctionnalités" seront déployées "plus largement dans les mois à venir".

Le 31 janvier dernier, une mise à jour de la FAQ de certains pays d'Amérique Latine notamment précisaient également d'autres mesures : si des appareils qui ne sont pas associés à "l'adresse principale" du compte tentent de s'y connecter, ils pourraient être bloqués. La plateforme précise également qu'il faut que les membres associés au compte devront se connecter au réseau Wi-Fi de la maison et regarder un contenu tous les 31 jours pour pouvoir poursuivre l'utilisation du compte.

La fin du partage de compte en France, c'est pour quand ?

Mais est-ce que ces mesures concernent la France ? Le 1er février 2023, Netflix a confirmé auprès de Linternaute qu'à ce jour, les abonnés français n'étaient pas encore concernés par cette mesure et qu'aucune annonce sur le partage de compte en Hexagone ne pouvaient être faites à ce jour. Cela ne veut pas dire que la fin du partage de compte ne s'appliquera jamais pour les abonnés français : Netflix n'a pas pu nous confirmer que ces mesures ne toucheraient jamais la France, ni que les modalités du partage de compte seraient les mêmes que celles édictées plus haut, le cas échéant. Il n'est donc pas impossible que les mesures évoquées plus haut soient appliquées en France prochainement.

Ce que va changer la fin du partage de compte sur Netflix

Pour l'heure, la fin du partage de compte n'est pas d'actualité pour les abonnés français de Netflix. Mais les contours de cette mesure ont été partagés dans la FAQ de Netflix pour d'autres pays le 31 janvier dernier. On vous détaille ci-dessous ce qui va changer dans certains pays au niveau du partage de compte à la fin du premier trimestre 2023 :

Il faut faire partie du même foyer pour se connecter à Netflix. Seule les personnes qui vivent avec la personne qui possède le compte, et qui partagent donc l'adresse principale, peuvent utiliser le compte Netflix de cette personne.

Seule les personnes qui vivent avec la personne qui possède le compte, et qui partagent donc l'adresse principale, peuvent utiliser le compte Netflix de cette personne. Des vérifications seront mises en place. Netflix a prévu de vérifier que ce sont bien les membres du foyer qui utilisent le compte Netflix. Comment ? En se connectant sur le réseau Wi-Fi du foyer et en y regardant un contenu de la plateforme tous les 31 jours au minimum.

Netflix a prévu de vérifier que ce sont bien les membres du foyer qui utilisent le compte Netflix. Comment ? En se connectant sur le réseau Wi-Fi du foyer et en y regardant un contenu de la plateforme tous les 31 jours au minimum. Des blocages prévus. Netflix peut bloquer les appareils qui se connecteront à votre compte sans être associés à l'adresse principale. Pour cela, la plateforme va géolocaliser les connexions en contrôlant l'adresse IP. Aucune sanction financière n'est toutefois prévue en cas de "fraude".

Netflix peut bloquer les appareils qui se connecteront à votre compte sans être associés à l'adresse principale. Pour cela, la plateforme va géolocaliser les connexions en contrôlant l'adresse IP. Aucune sanction financière n'est toutefois prévue en cas de "fraude". Comment se connecter à son propre compte quand on n'est pas chez soi ? Si vous êtes en voyage ou en déplacement mais que vous souhaitez continuer de profiter du catalogue de Netflix via le compte que vous payez, vous pouvez obtenir un code temporaire de la part de Netflix. Ce code ne sera toutefois valable que durant 7 jours consécutifs.

Si vous êtes en voyage ou en déplacement mais que vous souhaitez continuer de profiter du catalogue de Netflix via le compte que vous payez, vous pouvez obtenir un code temporaire de la part de Netflix. Ce code ne sera toutefois valable que durant 7 jours consécutifs. Des profils supplémentaires payants : il est possible de payer, pour deux personnes maximum ne vivant pas au sein du foyer relié au compte principal, un supplément. Le prix est de 8 dollars au Canada et en Nouvelle-Zélande, 6 euros pour l'Espagne et 4 euros pour le Portugal.

Comment fonctionne le partage de compte sur Netflix en France ?

Les nouvelles modalités pour mettre fin au partage de compte sur Netflix ne concernent pas encore la France, pour le moment en tout cas. Mais comment fonctionne actuellement le partage de compte pour les abonnés de l'Hexagone? La FAQ (foire aux questions) du pays précise que les personnes qui ne vivent pas dans votre foyer doivent utiliser leur propre compte pour regarder Netflix. Néanmoins, les règles liées au partage de compte restent beaucoup plus souple. Le système de vérification n'est pas aussi strict que ce qui s'applique dans d'autres pays : dans le cas de la connexion au compte Netflix hors du foyer principal, il est demandé de vérifier l'appareil qui tente de se connecter en saisissant un code envoyé au titulaire du compte principal dans les 15 minutes. Cette vérification peut se faire périodiquement. Par ailleurs, le titulaire du compte principal n'a pas besoin de vérifier son appareil pour regarder Netflix, même lors du voyage.