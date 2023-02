The Last of Us : le récap de l'épisode 7 (Spoilers)

L'épisode 7 de la série The Last of Us nous en apprend plus sur le passé d'Ellie. Et celui-ci est tout aussi tragique qu'on pourrait s'y attendre. Lisez notre récap avec spoilers.

[Mis à jour le 27 février 2023 à 9h48] Récap de l'épisode 7 de The Last of Us. Attention spoilers ! L'épisode 7 s'ouvre alors qu'Ellie amène un Joel mourant jusque dans une maison. Celui-ci lui intime l'ordre de le laisser là et de retourner auprès de Tommy. On assiste ensuite à un flashback dans lequel est évoqué le passé d'Ellie dans un centre de formation de la FEDRA dans la zone de quarantaine de Boston. Prise à partie par une certaine Bethany, Ellie se bat avec elle puis reçoit les remontrances d'un officier de la FEDRA qui la sermonne et lui fait comprendre que si elle veut une meilleure vie, elle ferait mieux de rentrer dans le rang et devenir officière.

Son amie Riley, qu'elle pensait morte car elle ne donnait plus signe de vie depuis plusieurs semaines, entre dans sa chambre et lui révèle qu'elle a rejoint les rangs des Lucioles, des combattants qui militent pour libérer la zone de quarantaine de l'oppression de la FEDRA. Elle lui propose ensuite de vivre la meilleure soirée de sa vie. Pour cela, les deux adolescentes évitent les patrouilles de la FEDRA et se rendent jusqu'à l'ancien centre commercial que Riley illumine rien que pour Ellie. Tout d'abord méfiante quant à de potentiels infectés, Ellie finit par baisser la garde et se laisser aller auprès de Riley qui lui fait découvrir les merveilles cachés de cet ancien complexe commercial. Les deux jeunes femmes finissent par s'embrasser.

Riley lui révèle cependant qu'elle a été assignée à une nouvelle mission et qu'elle va donc quitter Boston. Elle a demandé à ce qu'Ellie puisse venir avec elle mais Marlene, cheffe des Lucioles de Boston, a refusé. C'est une terrible nouvelle pour Ellie qui se sent abandonnée. Elle lui demande de rester. Les deux adolescents sont surprises par un infecté qui se jette sur elle et les mord toutes les deux avant d'être mis hors d'état de nuire. Ellie et Riley contemplent leurs options : en finir dès maintenant ou bien attendre... Si l'épisode ne donne pas la réponse, on sait qu'Ellie a survécu car elle est immunisée. On sait également qu'elle a perdu quelqu'un plus tôt avant le début de la série, Riley est donc morte. L'épisode 7 de The Last of Us s'achève dans le temps présent alors qu'Ellie trouve du fil et tente de recoudre la plaie de Joel.

Attention spoilers ! L'épisode 6 de la série se déroule trois mois après les événements survenus dans le précédent épisode. On y découvre les terres enneigées du Wyoming où Ellie et Joel sont toujours à la recherche de Tommy, son frère. Ils demandent des renseignements à un couple vivant seul dans une cabane. Ceux-ci leur déconseillent de se rendre à l'ouest de leur position car là-bas vit une communauté barbare qui s'entoure de cadavres plutôt que d'amis. Qu'à cela ne tienne, Joel et Ellie poursuivre leur route.

Ils sont bien vite encerclés par une troupe de cavaliers armés jusqu'aux dents. Joel se rend compte qu'il n'a aucune chance d'en réchapper vivant s'il dégaine son arme. Un chien est amené pour les renifler et déterminer s'ils sont infectés ou non. Une scène de grande tension puisqu'on sait qu'Ellie est infectée même si elle est immunisée. Mais le chien ne détecte rien sur elle non plus. A la mention de l'identité de Joel, ils sont emmenés à l'intérieur des murs de la communauté de Jackson, sorte de bastion humain où la civilisation se recompose pour faire face à l'Apocalypse. C'est là que Joel retrouve Tommy, qui va bientôt devenir père et refuse de partir avec son frère pour une nouvelle aventure dangereuse. Ellie, quant à elle, découvre à quoi ressemble une société où les enfants n'ont pas le tracas de la survie. Elle apprend également que Joel avait une fille du nom de Sarah et que celle-ci est morte peu après le début de la fin du monde.

Ellie entend également Joel tenter de donner la responsabilité de la jeune fille à son frère Tommy. D'après Joel, ses jours de survie seront bientôt derrière lui et il va finir par la faire tuer, comme Sarah et Tess. Joel est un homme brisé par ses échecs et ne conçoit pas d'en vivre un nouveau avec Ellie. S'en suit une scène déchirante où le duo se déchire, Ellie mentionnant Sarah et Joel quittant la pièce, prêt à ne plus jamais revoir Ellie. Le lendemain, cependant, Joel semble avoir des remords et propose finalement à Ellie de l'emmener jusqu'au laboratoire des Lucioles situé dans l'université de l'est Colorado. La jeune femme accepte immédiatement.

Sur la route, le duo partage un moment très père-fille lorsque Joel accepte d'enseigner à Ellie le maniement du fusil. Puis, arrivés à l'université, ils constatent que le laboratoire des Lucioles a récemment été désaffectés. Ils découvrent le lieu d'un autre endroit où doivent se trouver les Lucioles : Salt Lake City. Un peu plus tard, quatre hommes convergent sur leur position et s'attaquent à eux. Joel en tue un mais est blessé au niveau de l'abdomen avec un pieux. Ils réussissent à s'enfuir à cheval mais Joel finit par tomber de la selle, épuisé. L'épisode s'achève avec une Ellie en larmes à genoux devant Joel.

L'épisode 5 de The Last of Us s'ouvre avec un flashback qui nous permet de découvrir la violente prise de pouvoir des forces rebelles de Kansas City menées par Kathleen mais aussi la fuite de Henry et son frère Sam. L'occasion de constater que le jeune homme est muet et qu'il s'exprime en langue des signes avec son frère. Pour une raison non encore expliquée, Kathleen veut absolument remettre la main sur Henry et n'hésite pas à mobiliser l'intégralité de sa milice pour le retrouver. Cachés par le docteur Edelstein (que l'on a vu mourir dans le précédent épisode), Henry et Sam espèrent se terrer suffisamment longtemps pour pouvoir échapper à l'armée de Kathleen. Privés de vivres et sans signe d'Eldelstein, ils doivent cependant se résoudre à quitter leur planque en territoire ennemi. C'est là qu'ils rencontrent Joel et Ellie.

S'abonner à Prime Video

En réalité, Henry a été témoin du carnage perpétré par Joel suite à l'embuscade. Loin d'être effrayé, il voit en lui un homme violent, certes, mais qui pourrait l'aider à quitter Kansas City. C'est exactement ce que Henry propose à Joel, qui doit cependant être raisonné pour éviter qu'il ne s'attaque aux deux frères. Le plan de Henry est simple : il faut passer par les souterrains de Kansas City pour ainsi éviter les forces armées de Kathleen. Problème, c'est là que se trouvent les infectés ! Sur le chemin, cependant, le petit groupe de survivants n'en trouve aucun. Ils découvrent ce qui ressemble à une ancienne colonie souterraine. Sam et Ellie sympathisent à cette occasion.

Une fois sortis des souterrains, ils sont pris à parti par un sniper. Joel découvre qu'il s'agit d'un vieillard et espère ne pas avoir à le tuer. Il y est bien vite obligé quand celui-ci tente de lui tirer dessus. Le tireur avait d'ailleurs eu le temps d'appeler Kathleen et de leur donner la localisation de Henry et Sam. Kathleen et sa milice les retrouvent donc : Joel est seul en position de sniper tandis que Henry, Sam et Ellie sont dans les griffes du loup. C'est là que le sous-sol s'effondre et laisse apparaître des dizaines d'infectés qui s'attaquent à tous ceux qui se trouvent sur leur passage.

Non sans difficultés, Ellie réussit à aider Sam et Henry à s'échapper. Ils sont à nouveau pris à partie par Kathleen qui est tuée par une infectée avant d'avoir pu tirer sur Henry. Le groupe s'enfuit loin de la zone infectée. Alors que le calme retombe, Sam annonce à Ellie qu'il a été mordu... Ellie tente le tout pour le tout, persuadée que son sang pourrait être un médicament à l'infection. Elle entaille sa main et la plaque sur la morsure du garçonnet. Le lendemain, cependant, il s'attaque à elle et doit être arrêté. C'est Henry qui l'exécute d'une balle dans la tête. Atterré, Henry s'ôte la vie peu après. L'épisode 5 se conclut après que Joel a enterré Henry et Sam. C'est Ellie qui le pousse à continuer leur route vers l'Ouest. Sur le carnet de Sam, on peut lire qu'elle y a écrit "Je suis désolée", comme un aveu qu'elle n'a pas réussi à le sauver de la maladie...

Attention spoilers ! Après un épisode 3 largement dédié à l'histoire de Bill et Frank, le voyage de Joel et Ellie vers l'Ouest des Etats-Unis commence en bonne et due forme. A l'aide du pick-up de Bill, les deux survivants parcourent les routes désertées du pays-continent avec dans l'idée d'atteindre le Wyoming pour y retrouver Tommy, le frère de Joel. On apprend que le petit-frère a toujours été quelqu'un qui aimait croire les grandes promesses et ce même avant l'Apocalypse, lorsqu'il a rejoint l'armée avant d'être mobilisé dans l'opération Desert Storm. Depuis la fin du monde, il a rejoint les Lucioles, croyant leurs promesses de sauver la civilisation.

Qu'à cela ne tienne, Joel s'est donné pour mission de protéger sa famille, qu'il s'agisse de sa famille rencontrée comme Tess ou de sa famille réelle comme Tommy. Il précise cependant ne pas ressentir de liens familiaux avec Ellie, qu'il considère encore comme une "cargaison". La jeune femme ne se laisse cependant pas abattre et cherche toujours à créer du lien avec son protecteur, notamment en lui proposant de nombreuses blagues toutes plus débiles les unes que les autres. Joel finira par en rire à la fin de l'épisode.

En marge de Kansas City, Joel et Ellie sont bloqués par un barrage et doivent entrer à l'intérieur de la ville. Ils tombent nez à nez avec un homme qui fait semblant d'être blessé. Joel n'est pas dupe mais le piège se referme sur eux. S'il réussit à se débarrasser des agresseurs, il est mis en difficultés par un dernier. C'est Ellie qui, utilisant le revolver qu'elle a volé chez Bill et Frank, le sauve d'une mort certaine. Joel finit par exécuter l'assaillant au couteau, insistant pour qu'Ellie ne regarde pas.

Dans la fin de l'épisode, on découvre une autre communauté humaine qui vit à Kansas City. Celle-ci est menée par une certaine Cathlyn qui recherche un opposant du nom de Henry. Elle interroge un médecin qui semble avoir des informations à son sujet mais ne les lui livre pas. Lorsque Cathlyn découvre la mort des trois hommes tués par Joel, elle finit par tuer le médecin, de rage, et commande à sa milice armée de partir dans la ville à la recherche de Henry et de tuer tous ses "collaborateurs". Joel et Ellie se retrouvent en plein dans la zone de recherches et tentent d'y échapper en montant plus de 30 étages dans un immeuble. Pensant être hors d'atteinte, ils sont cependant trouvés par un homme et un enfant qui les tiennent en joue à la fin de l'épisode.

Attention spoilers ! L'épisode 3 de The Last of Us débute avec la suite du voyage de Joel et Ellie, qui sont désormais à une quinzaine de kilomètres à l'Ouest de Boston, en pleine nature et en direction de chez Bill et Frank. En chemin, Joel révèle à Ellie comment l'épidémie de cordyceps s'est réellement répandue et comment l'armée s'est rendue coupable des pires exactions pour tenter de l'endiguer, dont le meurtre d'innocents non-infectés.

Nous sommes ensuite transportés 20 ans en arrière, au moment où l'armée évacue de force une petite ville dont on comprend que les habitants ont été fusillés par la suite car il n'y avait pas de place pour eux dans la zone de quarantaine. Comme Joel l'explique à Ellie "les morts ne peuvent pas être infectés". On découvre Bill, un homme qui s'était retranché dans un bunker caché sous sa maison et a ainsi pu échapper à la rafle. Ce survivaliste endurci part ensuite se servir dans les magasins du coin pour édifier une véritable forteresse autour de sa maison avec grillages électriques et pièges terrifiants.

Bill n'a qu'un objectif : survivre à l'Apocalypse et il semblait s'y être préparé depuis des années, aux vues de l'arsenal dont il dispose dans son bunker. Sa petite vie presque tranquille en comparaison des autres survivants va cependant être bouleversée par l'arrivée d'un homme nommé Frank. Celui-ci souhaite se rendre à Boston mais finit dans un des pièges de Bill. Malgré ses réticences, Bill invite Frank à partager un repas chez lui, avec dans l'idée de lui demander de quitter les lieux par la suite. Mais une connexion se fait rapidement entre les deux hommes. L'un, en quête de protection. L'autre, en quête de compagnie.

Le reste de l'épisode 3 est consacré à la relation amoureuse, parfois compliquée, de Bill et Frank, deux qui ne sont pas d'accord surtout notamment sur le fait de s'ouvrir à d'autres survivants dont Joel et Tess par exemple. Leur situation est dangereuse également, puisque comme le prédit Joel leur forteresse fait des envieux et ils sont attaqués en pleine nuit par un groupe de bandits. A la fin de l'épisode, on découvre les deux survivants vieillissant et surtout un Frank malade, en fauteuil roulant, qui demande à son amant de l'aider à partir. Finalement, Bill et Frank se donnent tous deux la mort, ingurgitant suffisamment de médicaments pour mourir dans leur sommeil. Joel et Ellie découvrent une note signée de Bill leur expliquant leur choix, ce qui le motive à emmener Ellie un peu plus loin dans son périple, jusqu'à son frère Tommy qui - selon toute vraisemblance - l'attend dans le Wyoming et saura peut-être où se trouve le laboratoire des Lucioles où Ellie doit se rendre.

Attention spoilers de l'épisode 2 dans la suite de cet article. L'épisode 2 de la série The Last of Us démarre avec un flashback daté du 23 septembre 2003, soit trois jours avant les événements dépeints au moment de l'apocalypse vue à Austin autour de Joel et Sarah dans le premier épisode. C'est à Jakarta, en Indonésie, que l'on découvre une professeure en mycologie appelée par les autorités pour étudier un étrange cadavre contaminé au cordyceps. On nous explique qu'elle a été mordue par une de ses collègues dans une fabrique de farine et que 14 travailleuses manquent désormais à l'appel. Pour cette experte, il n'y a rien à faire : aucun vaccin, aucun remède n'est trouvable. La seule solution pour endiguer la contamination, c'est de bombarder la ville...

De retour en 2023, on retrouve Joel, Tess et Ellie en dehors de la zone de quarantaine. Les deux adultes se montrent très craintifs face à l'adolescente et sa marque de morsure au bras. Pour Joel, leur mission est vouée à l'échec et ils feraient mieux de rentrer à Boston. Tess, de son côté, est prise par l'espoir qu'Ellie puisse représenter un remède à l'avenir. Pour l'emmener auprès des Lucioles, il faut cependant traverser de nombreuses ruines souvent infestées par les humains infectés. On apprend d'ailleurs que ceux-ci sont liés par une sorte de réseau mycélien qui leur permet de détecter la présence de proies à un kilomètre à la ronde. Quand on sait à quel point ils peuvent se montrer rapides, voilà une information qui fait froid dans le dos.

Les pérégrinations de Joel, Ellie et Tess les mènent jusqu'à un musée de Boston qu'ils doivent traverser pour rejoindre le Capitole. Sur place, ils rencontrent deux claqueurs, des infectés totalement possédés par le cordyceps à tel point qu'ils ont perdu la vue. Ceux-ci se repèrent à l'aide de leur cri (terrifiant, d'ailleurs) dans une forme d'écholocalisation. Le moindre son les mène à leur cible et le groupe en fait les frais bien vite. Ils finissent par s'en défaire, non sans blessure.

Arrivés au Capitole, on découvre que le campement de Lucioles qui attendaient Ellie a été décimé, sans doute à la suite d'une infection. Ellie comprend que Tess a été mordue et qu'elle n'a donc plus aucun espoir de survie. Celle-ci insiste pour que Joel poursuive sa mission et mène Ellie à l'Ouest où des Lucioles prépareraient un remède à l'aide de médecins. Peu après, des dizaines d'infectés convergent vers le Capitole, forçant Joel et Ellie à s'enfuir tandis que Tess reste sur place pour s'assurer qu'ils ne sont pas poursuivis. Elle fait sauter la horde à l'aide d'explosifs. Ellie et Joel sont seuls dans le vaste monde infecté désormais.

Attention spoilers de l'épisode 1 de The Last of Us dans la suite de cet article. L'épisode 1 de la série The Last of Us s'ouvre sur une séquence d'une émission de 1968 dans laquelle un épidémiologiste explique que les champignons ont le potentiel de mettre à mal la civilisation si le réchauffement climatique leur permet de proliférer. Il cite notamment le cordyceps parmi les menaces de la race humaine. En 2003, on découvre la petite Sarah Miller et son père Joel qui fête son anniversaire ce jour-là. La jeune femme a à cœur de lui offrir un beau cadeau et décide de lui faire réparer sa montre. Dans la journée, plusieurs signes étranges nous alertent : la présence accrue des secours et de la police un peu partout à Austin, le quincailler qui doit fermer boutique en plein après-midi, un élève dont la main semble pleine de tics et, enfin, une vieille dame qui semble convulser à l'arrière-plan... Quelque chose ne va pas.

Et c'est Sarah qui découvre en premier la catastrophe : les humains semblent pris par une étrange maladie qui les rend extrêmement agressifs et cannibales. Elle est sauvée par son père et son oncle Tommy qui décident de partir immédiatement le plus loin possible. Ils sont alors témoins du désastre : la ville est prise d'assaut par des infectés qui les poursuivent. Au moment où ils pensent être sauvés, un soldat reçoit l'ordre de les exécuter pour éviter la propagation de la contamination. Joel s'en sort avec une égratignure mais Sarah, elle, meurt dans ses bras peu après.

La suite de l'épisode se déroule vingt ans plus tard, en 2023. On découvre la zone de quarantaine de Boston, où l'on n'hésite pas à euthanasier un jeune garçon positif à l'infection cordyceps. La zone de quarantaine est emmurée et protégée par l'armée et la FEDRA, l'Agence Fédérale de Réponse aux Catastrophes. Sur place, le groupe des Lucioles, des rebelles, s'opposent au joug tyrannique de l'armée. La cheffe des Lucioles, Marlene, a mis la main sur une jeune fille tout à fait spéciale. Ellie est retenue prisonnière pour une raison que l'on apprendra à la fin de l'épisode : elle est immunisée à l'infection. Mordue il y a trois semaines, elle ne s'est toujours pas transformée.

Dans le courant de l'épisode, on retrouve un Joel qui semble naturellement brisé par la mort de sa fille. Il est d'ailleurs mêlé à des trafics assez sombres avec un soldat de la FEDRA. On le voit également abuser d'alcool et de cachets non identifiés. Avec Tess, il part récupérer une batterie de voiture dont il a besoin pour partir à la recherche de son frère Tommy à l'extérieur de la zone de quarantaine. Ils tombent nez à nez avec Marlene dans le QG des Lucioles qui ont été décimés dans une fusillade. A contre-coeur, Joel et Tess acceptent de mener Ellie en dehors de la zone de quarantaine dans l'espoir d'obtenir tout ce dont ils ont besoin pour rejoindre Tommy. Ils sont surpris par un soldat qui les tient en joug. Porté par les souvenirs du décès de sa fille, Joel se jette sur lui et le tue à coups de poing. Tess et Joel découvrent ensuite qu'Ellie est positive au cordyceps mais qu'elle ne s'est pas transformée pour autant. Ils décident alors de poursuivre leur route en zone contaminée.

Que signifie la fin de l'épisode 1 de The Last of Us ?

L'épisode 1 de The Last of Us s'achève par un plan sur la station de radio dans l'appartement de Joel. Celle-ci diffuse le morceau des années 80 de Depeche Mode "Never Let Me Down Again". La chanson est sortie en 1987, ce qui a une importance narrative comme le soulignait Ellie (Bella Ramsey) au cours de l'épisode. En effet, la jeune femme découvre chez Joel une liste des plus grands morceaux de musique ainsi qu'un code mettant en relation les décennies de publication et le message qu'elle représente. On comprend donc que c'est un code musical utilisé par Joel et son frère Tommy pour communiquer non-verbalement. Dans ce code, les chansons des années 1980 - comme on l'apprend par l'intermédiaire d'Ellie - représentent le danger. Voilà donc qui promet pour la suite des aventures de Joel, Tess et Ellie.

Au rang des révélations de cet épisode 1, on citera également le fait que Joel et Tess apprennent qu'Ellie est contaminée. En effet, lors de leur interpellation, le soldat a eu le temps de les tester et le moniteur rouge tend à prouver qu'Ellie est porteuse de l'infection cordyceps. Bien entendu, cela surprend grandement Joel et Tess mais Ellie tente de les rassurer : elle a été mordue il y a trois semaines et qu'elle n'a absolument aucun symptômes là où, traditionnellement, les personnes contaminées mettent quelques heures voire quelques jours à faire montre des premiers symptômes. Cette révélation coïncide avec les secrets évoqués par les Lucioles, dont Marlene qui considère qu'Ellie est plus importante que tout. On comprend bien que Marlene imagine Ellie comme la clé d'un éventuel remède à l'infection, d'où le besoin de la transférer coûte que coûte en dehors de la zone de quarantaine vers un laboratoire détenu par les Lucioles.

Peut-on regarder la série The Last of Us sans avoir joué aux jeux ?

La série événement The Last of Us est diffusée en France sur Prime Video en streaming dès ce lundi 16 janvier 2023. La première saison, constituée de neuf épisodes d'environ une heure chacun, est écrite par Craig Mazin (Chernobyl) et Neil Druckmann (The Last of Us Part I, The Last of Us Part II). La saison 1 doit adapter l'intégralité du premier jeu sorti en 2013 exclusivement sur Playstation 3 à l'époque avant d'être porté sur PS4 puis sur PS5. Pour bon nombre de téléspectateurs n'ayant pas joué aux jeux, cette série sera sans doute leur premier contact avec l'univers de The Last of Us. Mais alors faut-il avoir joué à The Last of Us avant de regarder la série ? La réponse est non.

Comme toute adaptation, la série The Last of Us s'adresse aussi bien aux fans de l'œuvre originale qu'aux nouveaux publics potentiels. Car il s'agit en effet d'attirer un public plus large encore que les joueurs fans du jeu The Last of Us. De fait, la série de Craig Mazin et Neil Druckmann explicite tout à fait parfaitement son univers et ses enjeux dès l'épisode 1. Les néophytes ne devraient donc pas du tout être perdus. Les connaisseurs, quant à eux, auront le plaisir de déceler les similitudes entre le jeu et la série mais aussi les divergences, car la série The Last of Us de HBO se permet également des libertés par rapport à l'œuvre originale, toujours dans le respect de l'histoire du jeu. En d'autres termes, on profitera de nombreuses références quand on a joué au jeu mais ce n'est pas du tout nécessaire pour bien comprendre l'histoire de la série, fort heureusement.

La série The Last of Us est-elle fidèle aux jeux ?

Co-écrite par le scénariste de The Last of Us, la série de HBO respecte scrupuleusement - en tout cas dans son épisode 1 - la structure narrative du premier jeu. De fait, assez peu de surprises sont à retrouver dans ce premier épisode pour ceux qui ont déjà joué à l'œuvre originale bien que la série se permette des libertés et des approfondissements à de nombreux moments. La série The Last of Us reprend parfois même des dialogues au mot près ou même des plans directement tirés du jeu. Une preuve, s'il en est, que cette adaptation est particulièrement fidèle au jeu The Last of Us.

The Last of Us - en diffusion tous les lundis exclusivement sur Prime Video en France.