Outer Banks : à quelle heure la saison 5 est-elle mise en ligne sur Netflix ?

La cinquième et dernière saison de "Outer Banks" est disponible sur Netflix le 20 août 2026.

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Si vous êtes passés à côté du phénomène, sachez qu'Outer Banks est une série particulièrement plébiscitée par les adolescents et les plus jeunes abonnés de la plateforme de streaming, qui suit une bande d'ados partie sur une île déserte à la recherche d'un légendaire trésor. Les fans seront ravis d'apprendre que la cinquième saison est mise en ligne ce jeudi 20 août 2026.

Si vous souhaitez profiter des vacances d'été pour binge-watcher ces nouveaux épisodes d'Outer Banks pile à sa sortie (et éviter de vous faire spoiler la fin de la série), nous avons l'heure de sortie de ces nouveaux épisodes. Comme toutes les séries originales de Netflix, la plateforme de streaming met en ligne la saison 5 à partir de 9h01, heure française.

Cette saison 5 signe la fin de Outer Banks. "La quatrième saison a été la plus longue et la plus difficile à produire, mais aussi la plus gratifiante", détaillaient les créateurs du programme dans un communiqué de presse partagé sur les réseaux sociaux de la plateforme en 2024. Ils confirment ainsi "[espérer]ramener nos chers Pogues à la maison de la manière dont nous l'avions imaginé et planifié il y a des années".

fiche série

Synopsis - Une bande d'adolescents, surnommée "Pogues", part à la recherche d'un légendaire trésor, lié à la disparition du père de l'un d'entre eux. Mais cette nouvelle aventure regorge de dangers...

Chase Stokes : John B.

Madelyn Cline : Sarah Cameron

Rudy Pankow : JJ

Madison Bailey : Kiara

Jonathan Daviss : Pope

Carlacia Grant : Cleo

Drew Starkey : Rafe Cameron

Charles Esten : Ward Cameron

Caroline Arapoglou : Rose

Julia Antonelli : Wheezie

Charles Halford : Big John

Adina Porter : Sheriff Peterkin

Elizabeth Mitchell : Carla Limbrey

Fiona Palomo : Sofia

Austin North : Topper

Nicholas Cirillo : Barry

Jesse C. Boyd : Renfield

Avec l'essor des plateformes de streaming, il est parfois difficile de savoir sur quel site se rendre pour regarder les nouvelles saisons de ses séries préférées. Outer Banks est une série Netflix qui est donc disponible en intégralité sur la plateforme au N rouge depuis sa première saison. Il faut donc un abonnement pour découvrir les derniers épisodes, dont les prix sont fixés à 7,99 euros par mois (abonnement avec pubs), 14,99 euros par mois (abonnement standard sans pub) ou 21,99 euros par mois (abonnement premium sans pub).