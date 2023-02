Outer Banks : à quelle heure sort la saison 3 sur Netflix ?

La troisième saison de Outer Banks est à découvrir ce jeudi 23 février 2023 sur Netflix. Mais à partir de quelle heure binge-watcher les nouvelles aventures de John B, Sarah, Kiara, Pop, JJ et Cleo ?

Les fans d'Outer Banks l'attendent avec impatience : la saison 3 de la série d'aventure arrive très vite sur Netflix. Les nouveaux épisodes sont en effet mis en ligne dès ce jeudi 23 février 2023. Les abonnés les plus impatients pourront même binge-watcher les 10 épisodes à partir de 9h01, date traditionnelle de mise en ligne des séries sur la plateforme de streaming.

Dans la saison 3 d'Outer Banks, John B, Sarah, Kiara, Pope, JJ et Cleo décident de profiter de la vie avec insouciance, mais sont rapidement rattrapés par leurs obligations lorsque la course au trésor reprend. En parallèle, Ward et Rafe ont bien prévu de se venger, tandis qu'un malfrat caribéen entend bien mettre la main sur le trésor. Au casting, les abonnés de Netflix retrouveront Chase Stokes, Madison Bailey, Rudy Pankow, Jonathan Daviss, Madelyn Cline ou encore Charles Esten et Drew Starkey.

Une saison 4 déjà confirmée pour Outer Banks

Avant même que la saison 3 d'Outer Banks ne sorte, Netflix a confirmé la sortie prochaine d'une suite. Une saison 4 est en effet annoncée via un tweet posté sur le compte twitter officiel de la plateforme de streaming. Certains médias parlent même d'une possible saison 5, mais celle-ci n'a pas encore été confirmée ni démentie par Netflix. La date de sortie de la quatrième saison n'est également pas encore connue.