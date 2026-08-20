Outer Banks : la saison 5 est la dernière, mais Netflix n'en a pas totalement fini avec la série

La cinquième et dernière saison de "Outer Banks" est disponible sur Netflix depuis le 20 août 2026. Mais l'univers de la série va continuer à s'étendre.

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Si vous êtes passés à côté du phénomène, sachez qu'Outer Banks est une série particulièrement plébiscitée par les adolescents et les plus jeunes abonnés de la plateforme de streaming, qui suit une bande d'ados partie sur une île déserte à la recherche d'un légendaire trésor. La cinquième saison est mise en ligne depuis le jeudi 20 août 2026.

Cette saison 5 signe la fin de Outer Banks. En revanche, cela ne signifie pas que l'univers de la série va prendre fin. Si les aventures de John B., Sarah, Kiara, Pope et Cleo s'achèvent bel et bien, Outer Banks aura droit à un spin-off. Selon les informations de Deadline, les créateurs Josh Pate, Jonas Pate et Shannon Burke travaillent actuellement sur une série qui se déroulent 20 ans avant les événements de Outer Banks et qui vise à raconter les origines des divisions sociales qui sévissent sur l'île de Kidare, et donc sur la naissance des Kooks et des Pogues avec la génération des parents des protagonistes.

Les fans de Outer Banks devraient donc retrouver le père de John B, les parents de Rafe, Sarah et Pope, ainsi que les parents biologiques de JJ, au coeur de ce nouveau récit. "On travaille sur le scénario, a déclaré Josh Pate au micro du média américain. On y travaille d'arrache-pied avec nos formidables partenaires de Netflix, et on fait tout pour que le résultat soit le meilleur possible. C'est vraiment l'histoire de la division de l'île et c'est particulièrement pertinent dans notre pays en ce moment. Comment s'est-elle scindée entre les riches et les pauvres, comment les Kooks et les Pogues ont-ils vu le jour ?" La date de sortie de ce spin-off de Outer Banks n'a cependant pas encore de date de sortie.

fiche série

Synopsis - Une bande d'adolescents, surnommée "Pogues", part à la recherche d'un légendaire trésor, lié à la disparition du père de l'un d'entre eux. Mais cette nouvelle aventure regorge de dangers...

Chase Stokes : John B.

Madelyn Cline : Sarah Cameron

Rudy Pankow : JJ

Madison Bailey : Kiara

Jonathan Daviss : Pope

Carlacia Grant : Cleo

Drew Starkey : Rafe Cameron

Charles Esten : Ward Cameron

Caroline Arapoglou : Rose

Julia Antonelli : Wheezie

Charles Halford : Big John

Adina Porter : Sheriff Peterkin

Elizabeth Mitchell : Carla Limbrey

Fiona Palomo : Sofia

Austin North : Topper

Nicholas Cirillo : Barry

Jesse C. Boyd : Renfield

Avec l'essor des plateformes de streaming, il est parfois difficile de savoir sur quel site se rendre pour regarder les nouvelles saisons de ses séries préférées. Outer Banks est une série Netflix qui est donc disponible en intégralité sur la plateforme au N rouge depuis sa première saison. Il faut donc un abonnement pour découvrir les derniers épisodes, dont les prix sont fixés à 7,99 euros par mois (abonnement avec pubs), 14,99 euros par mois (abonnement standard sans pub) ou 21,99 euros par mois (abonnement premium sans pub).