Outer Banks : quand voir la saison 4 sur Netflix ?

Les fans d'Outer Banks ont pu découvrir la saison 3, mise en ligne sur Netflix ce jeudi 23 février. Et une suite est déjà prévue... Mais pour quand ?

[Mis à jour le 23 février 2023 à 16h38] Les fans d'Outer Banks les plus impatients ont déjà pu commencer à binge-watcher la saison 3, mise en ligne sur Netflix ce jeudi 23 février. Mais rassurez-vous, la course au trésor de John B, Sarah, Kiara, Pope, JJ et Cléo ne s'arrêtera pas là. La plateforme de streaming a en effet confirmé sur les réseaux sociaux la commande d'une saison 4 le 18 février dernier, avant même la sortie de la saison 3.

Pour le moment, la date de sortie de cette suite d'Outer Banks n'est pas encore connue. Notons toutefois qu'il a fallu attendre un peu plus d'un an entre les deux premières saisons, quand la saison 3 a été mise en ligne un peu plus d'un an et demi après la saison 2. Il semble ainsi tout à fait probable que la saison 4 d'Outer Banks sera à découvrir en 2024 sur la plateforme de streaming, au plus tôt. Il se murmure également qu'une saison 5 a été commandée, mais cette information n'a pas encore été confirmée par Netflix.

fiche série

Synopsis - Une bande d'adolescents, surnommée "Pogues", part à la recherche d'un légendaire trésor, lié à la disparition du père de l'un d'entre eux. Mais cette nouvelle aventure regorge de dangers...

Chase Stokes : John B.

Madelyn Cline : Sarah Cameron

Rudy Pankow : JJ

Madison Bailey : Kiara

Jonathan Daviss : Pope

Carlacia Grant : Cleo

Drew Starkey : Rafe Cameron

Charles Esten : Ward Cameron

Caroline Arapoglou : Rose

Julia Antonelli : Wheezie

Charles Halford : Big John

Adina Porter : Sheriff Peterkin

Elizabeth Mitchell : Carla Limbrey

Fiona Palomo : Sofia

Austin North : Topper

Nicholas Cirillo : Barry

Jesse C. Boyd : Renfield

Dans la saison 2 de Outer Banks, sortie en 2021, Pope et les Pogues ont tout fait pour blanchir John B. du meurtre du shérif, tué par Rafe. La bande reçoit l'aide de Carla, qui promet d'innocenter John B. s'ils trouvent une clé menant à la Croix de Saint Domingue, qui permet, notamment, de guérir les maladies. Pope réussit à la trouver dans la maison de son arrière-grand-mère et donne une fausse clé à Carla et Renfield. John B. finit par être innocenté grâce aux empreintes digitales retrouvées par Kiara sur l'arme qui a tué le shérif. On apprend également que Big John, le père de John B, est en réalité bien vivant et connaît bien Carla : il lui propose son aide pour retrouver un élément manquant de la Croix de Saint-Domingue, qui permet la guérison, si elle aide son fils. En parallèle, Ward simule lui aussi sa propre mort. A la fin de la saison 2, les Pogues sont arrivé sur une île déserte et sublime qu'ils décident d'investir.

La saison 3 de Outer Banks est mise en ligne le 23 février 2023 sur Netflix. Dans cette suite, les Pogues profitent de la vie sur une île déserte, mais Wade et Rafe sont bien décidés à se venger, tandis que Big John est bien vivant et cherche à venir en aide à son fils. Une nouvelle chasse au trésor est lancée, encore plus dangereuse que les précédentes.

Avant même que la saison 3 d'Outer Banks ne sorte, Netflix a confirmé la sortie prochaine d'une suite. Une saison 4 est en effet annoncée via un tweet posté sur le compte twitter officiel de la plateforme de streaming. Certains médias parlent même d'une possible saison 5, mais celle-ci n'a pas encore été confirmée ni démentie par Netflix. La date de sortie de la quatrième saison n'est également pas encore connue.