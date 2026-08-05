Ted Lasso : des acteurs emblématiques de la série ne seront (normalement) pas dans la saison 4

Ted Lasso signe son grand retour après quatre ans d'absence pour sa saison 4 sur Apple TV+. Certains personnages reviennent, mais pas tous.

Les fans de Ted Lasso ont bien fait d'y "croire", comme le dit le mantra du héros. Alors qu'elle était initialement annoncée comme terminée au terme de sa troisième saison en 2023, la série d'Apple TV fait bel et bien son retour pour une suite. La saison 4 a débuté sa diffusion ce mercredi 5 août 2026, et sera programmée tous les mercredis, à raison d'un épisode par semaine.

Cette saison 4 marque le retour de Ted Lasso à l'AFC Richmond. Mais après avoir entraîné l'équipe de football masculine et être reparti pour les Etats-Unis, il doit désormais apporter son savoir-faire pour encadrer l'équipe féminine de football de deuxième division.

Jason Sudeikis sera donc bien de retour dans la peau du coach le plus optimiste d'Angleterre, mais il ne sera pas le seul revenant du casting initial : Hannah Waddingham (Rebecca Welton), Juno Temple (Keeley Jones), Brett Goldstein (Roy Kent), Jeremy Swift (Leslie Higgins) et Brendan Hunt (Coach Beard) ont été annoncés au casting de cette saison 4 de Ted Lasso.

Des absents et des nouveaux au casting

Mais certains noms emblématiques de Ted Lasso n'ont pas été annoncés au casting de la saison 4 par Apple TV. On peut donc s'attendre à l'absence de certains personnages emblématiques de la série, comme Phil Dunster (Jamie Tartt) ou Nick Mohammed (Nathan Shelley), ni le reste de l'équipe de football masculine de l'AFC Richmond que l'on a suivi sur trois saisons. A priori, ces personnages ne devraient donc pas revenir, à moins d'un cameo surprise que l'on découvrira au cours de la diffusion.

En revanche, de nouvelles têtes font leur arrivée dans l'univers de Ted Lasso : Tanya Reynolds (Sex Education), Jude Mack (Such Brave Girls), Faye Marsay (Adolescence, Andor), Rex Hayes, Aisling Sharkey (Jurassic World : le monde perdu), Abbie Hern (My Lady Jane, Peaky Blinders) et Grant Feely (Five Nights at Freedys), qui jouera Henry, le fils de Ted.

Ted Lasso fait figure d'ovni dans le paysage télévisuel actuel. Cette comédie dramatique feel-good (du moins en apparence, car elle aborde en substance des sujets graves) qui a pour cadre une équipe de football anglaise est un véritable succès critique et populaire. Cette série américaine a remporté de nombreux prix depuis le début de sa diffusion en 2020, dont un Golden Globe mais également 4 Emmy Awards.

Entraineur de football américain, Ted Lasso est recruté pour entraîner l'équipe de football britannique AFC Richmond, alors qu'il n'y connaît rien en sport. L'objectif de Rebecca Welton, propriétaire du club, est clair : se venger de son ex-mari en faisant couler son équipe. Mais à force d'optimisme et de détermination, Ted Lasso pourrait bien inverser la tendance pour l'AFC Richmond. La première saison de Ted Lasso, composée de dix épisodes, est diffusée du 14 août au 2 octobre 2020.

Dans la saison 2 de Ted Lasso, l'AFC Richmond cherche à améliorer ses résultats afin de rentrer en Premier League. Une psychologue, Sharon Fieldstone, s'installe au club pour améliorer l'humeur de l'équipe. De son côté, Ted lutte contre ses difficultés personnelles afin d'entraîner Richmond vers la victoire, tandis que Nathan Shelley tente de se démarquer. La deuxième saison de Ted Lasso, composée de 12 épisodes, est diffusée sur Apple TV+ du 23 juillet 2021 au 8 octobre 2021.

La troisième saison de Ted Lasso devait être la dernière de la série, avant que la saison 4 ne soit officiellement confirmée le 14 mars 2025. Composée de 12 épisodes, elle est diffusée le mercredi, du 15 mars 2023 au 31 mai 2023, toujours sur Apple TV+. Dans ces ultimes épisodes, la rivalité entre Ted et Nathan se joue sur le terrain, puisque ce dernier a rejoint l'équipe de Rupert Manion.

Jason Sudeikis : Ted Lasso

Hannah Waddingham : Rebecca Welton

Brett Goldstein : Roy Kent

Brendan Hunt : Coach Beard

Nick Mohammed : Nathan Shelley

Juno Temple : Keeley Jones

Jeremy Swift : Higgins

Phil Dunster : Jamie Tartt

Toheeb Jimoh : Sam Obisanya

Sarah Niles : Dr Sharon Fieldston (saison 2)

Billy Harris : Colin

Kola Bokinni : Isaac McAdoo

Cristo Fernandez : Dani Rojas

Anthony Head : Rupert Manion

James Lance : Trent Crimm

Ted Lasso est une série américaine mais visible en toute légalité en France. Les trois saisons sont en effet diffusées sur la plateforme de streaming Apple TV+. Pour avoir accès aux épisodes de Ted Lasso, il faut avoir un abonnement qui coûte 9,99 € par mois. Notons également que la plateforme propose ses premiers épisodes en visionnage gratuit, ainsi qu'un essai gratuit de sept jours.