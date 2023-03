Shadow and Bone : à quelle heure sort la saison 2 sur Netflix ?

SHADOW AND BONE NETFLIX. La saison 2 de "Shadow and Bone : la saga Grisha" sort sur Netflix ce jeudi 15 mars 2023. A partir de quelle heure voir les nouveaux épisodes ?

La patience des fans de Shadow and Bone est enfin récompensée. La série fantastique, sous-titrée la saga Grisha, revient pour une saison 2. Les nouveaux épisodes sont mis en ligne sur Netflix ce jeudi 16 mars 2023. Mais à quelle heure ? Si la plupart des séries originales de la plateforme sont habituellement visibles à 9h01, le site presse de Netflix indique que les nouveaux épisodes de Shadow and Bone seront disponibles "à 8:00 AM CET", c'est-à-dire à 8 heures du matin en France.

La saison 2 de Shadow and Bone : la saga Grisha devrait suivre Alina, en cavale, toujours déterminée à détruire le "Shadow Fold" (le brouillard) et sauver Ravka. Mais le général Kirigan en a décidé autrement, et compte bien mettre à profit sa nouvelle armée de monstres de l'ombre. Alina et Mal essaient de retrouver de mythiques créatures pour rallier plusieurs puissances à sa cause. En parallèle, les Crows montent un braquage qui pourraient les confronter à nouveau à l'invocatrice de lumière. Ci-dessous, on vous récapitule les informations à connaître sur cette saison 2 de Shadow and Bone et ce qu'il faut savoir sur la série fantastique de Netflix.

Les fans de Shadow and Bone : la saga Grisha ont dû faire preuve de patience avant de découvrir la saison 2. Les nouveaux épisodes de la série fantastique sont mis en ligne sur Netflix le jeudi 16 mars 2023, soit presque deux ans après la première saison. Pour rappel, cette dernière avait été disponible sur la plateforme de streaming le 23 avril 2021.

fiche série

Synopsis - Cela fait des milliers d'années que le royaume de Ravka est coupé en deux par le "Shadow Fold", un maléfique brouillard. La jeunesse est enrôlée pour participer à l'effort de guerre. Alina, une jeune femme orpheline, pourrait détenir la clé pour détruire le Shadow Fold et mettre fin à la guerre.

Ben Barnes : General Kirigan

Jessie Mei Li : Alina Starkov

Archie Renaux : Malyen Oretsev (Mal)

Freddy Carter : Kaz Brekker

Kit Young : Jesper Fahey

Amita Suman : Inej Ghafa

Danielle Galligan : Nina Zenik

Daisy Head : Genya Safin

Calahan Skogman : Matthias Helvar

Jack Wolfe : Wylan Hendriks

Lewis Tan : Tolya Yul-Bataar

Anna Leong Brophy : Tamar Kir-Bataar

Patrick Gibson : Nikolai Lantsov

Shadow and Bone : la saga Grisha est une série fantastique diffusée uniquement en streaming en France. La première saison est sortie le 23 avril 2021. La saison 2 est mise en ligne le 16 mars 2023. Pour la voir légalement, il suffit d'avoir un abonnement à la plateforme Netflix, qui est l'unique diffuseur des épisodes.