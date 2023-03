The Night Agent : une saison 2 est-elle prévue sur Netflix ?

La nouvelle série "The Night Agent" cartonne sur Netflix. Assez pour avoir droit à une suite sous la forme d'une saison 2 ?

En quelques jours seulement, The Night Agent est devenu la dernière sensation de Netflix. Cette série d'action suit un agent du FBI subalterne, qui se retrouve plongé dans une dangereuse mission qui impacte les plus hautes sphères des Etats-Unis. Cette nouvelle série sortie le 23 mars 2023 a déjà conquis les internautes qui ne manquent pas d'en faire l'éloge sur les réseaux sociaux. La série est d'ailleurs en tête du top 10 des séries regardées en France sur la plateforme de streaming.

Ce succès surprise de The Night Agent pose évidemment la question d'une possible suite. Il est cependant encore trop tôt pour savoir si la série aura droit à une saison 2 sur Netflix. Comme c'est souvent le cas, la plateforme de streaming attend de connaître les audiences de la série avant de la renouveler ou non. Cependant, le créateur de la série, Shawn Ryan, a fait savoir à Deadline qu'il avait déjà des idées pour une possible suite de la série d'action. Il suffit simplement que Netflix donne son feu vert.

Synopsis - Peter, un agent du FBI subalterne assure la permanence d'urgence de la Maison-Blanche, le Night Action. Le jour où Peter reçoit un appel en détresse, il se retrouve au coeur d'une dangereuse mission impliquant une taupe à la Maison-Blanche et une terrible conspiration.