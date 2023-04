Série "Harry Potter" : c'est désormais officiel, quelle date et quel casting ?

La série Harry Potter a été officiellement commandée et sera diffusée sur (HBO) Max. La date de sortie et le casting ne sont pas encore connus. Mais le projet est loin de faire l'unanimité auprès des fans.

[Mis à jour le 13 avril 2023 à 9h29] C'est désormais officiel : Harry Potter sera bien adapté en série télévisée. Le groupe Warner Bros. Discovery a confirmé ce mercredi 12 avril l'information dévoilée quelques jours plus tôt par le média Bloomberg : les aventures du sorcier à la cicatrice auront droit à une nouvelle adaptation sur petit écran, sur Max (anciennement HBO Max). Chaque saison adaptera un tome de la saga. De fait, le casting que l'on connaît à travers la saga cinématographique à succès ne sera pas présent, puisqu'il faut des acteurs qui puissent grandir avec l'intrigue des personnages, âgés de 11 à 17 ans.

Pour l'heure, on ne connaît pas la date de sortie de cette série Harry Potter. Le casting non plus n'a pas été dévoilé, et Warner Bros a confirmé que les sept saisons va mettre en scène un casting totalement différent des longs-métrages. J.K. Rowling, régulièrement fustigée pour ses propos jugés transphobes, sera productrice exécutive de la série.

L'annonce de la série Harry Potter a laissé les fans perplexes : certains se réjouissent de retrouver l'histoire sur petit écran dans une adaptation qui se veut plus fidèle que les films, d'autres fustigent que l'on remette au goût du jour la saga malgré les propos transphobes de J.K. Rowling, enfin, certains déplorent qu'on réadapte une franchise existante et populaire, alors que le premier film est sorti il y a seulement 20 ans. Par ailleurs, les visuels, les musiques et les acteurs des films sont encore fraîchement associés à la saga : le défi est donc de taille pour Warner et HBO.

Rappelons que si ce projet de série Harry Potter semble bien avancé, rien n'a encore été concrétisé, et on ne connaît donc, logiquement, pas encore la date de sortie. Les discussions sont toujours en cours selon Bloomberg et l'accord officiel doit être signé.

Alors que le projet de série Harry Potter n'est pas officiellement validé, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur le possible casting. La série sortirait en effet seulement une vingtaine d'année après le lancement de la saga cinématographique. Dans l'esprit des fans, Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint sont encore rattachés aux personnages d'Harry, Hermione et Ron. Difficile d'imaginer déjà de nouveaux interprètes, d'autant plus que les acteurs originels sont actuellement âgés d'une trentaine d'années. S'ils ont déjà partagé leur volonté de jouer, dans le futur, des professeurs à Poudlard en cas de reboot complet de la franchise, difficile de les imaginer prendre les traits de Rogue ou encore McGonagall dans ce projet de série. Il faudra encore attendre de savoir si la série est confirmée, et une annonce officielle sur le projet et le casting, pour être fixés.