Série Harry Potter : changement de casting, cet acteur de Game of Thrones sera dans la saison 2

Avant la première saison, la série "Harry Potter" prépare déjà la seconde salve d'épisodes. Et le casting connaît des turbulences.

Malgré les polémiques entourant son autrice, le monde magique d'Harry Potter continue de fasciner. Après les livres, les films, la pièce de théâtre ou le jeu vidéo, la saga écrite par J.K. Rowling sera bientôt adaptée en une série télévisée. Et alors que la première saison est programmée pour Noël 2026 sur HBO Max, la seconde est déjà en préparation.

Mais la saison 2 de la série Harry Potter, qui adaptera La Chambre des Secrets, connaît des turbulences au niveau de son casting. En mai dernier, l'actrice Gracie Cochrane, qui incarne Ginny Weasley dans la première saison, a fait savoir qu'elle n'allait pas rempiler pour la suite de la série "en raison de circonstances imprévues". Sa remplaçante n'a, pour l'heure, pas été annoncée.

A l'été, HBO a annoncé l'arrivée d'un acteur emblématique pour incarner un personnage clé de la saison 2 de la série Harry Potter : Nicholas Hoult devait être Gilderoy Lockhart, célèbre professeur de défenses contre les forces du mal du second tome des aventures du sorcier à la cicatrice. Mais l'annonce de l'arrivée du comédien, connu pour ses rôles dans The Great, Skins ou plus récemment Superman, a provoqué un tollé auprès du public qui rejette le projet en raisons des positions transphobes de J.K. Rowling.

Selon Deadline, un conflit d'agenda a finalement poussé Nicholas Hoult à renoncer au rôle, puisque le tournage des scènes de Gilderoy Lockhart a dû être changé dans le planning de production, empêchant finalement l'acteur de garder le rôle. Il sera finalement remplacé par Kit Harrington, acteur connu pour avoir interprété Jon Snow dans la série Game of Thrones. Ce dernier avait déjà joué Gilderoy Lockhart, ou lui avait plutôt prêté sa voix, dans l'adaptation des romans en livres audio.

La série Harry Potter a dévoilé ses premières images le 25 mars 2026, seulement quelques mois avant sa sortie sur HBO Max. La première saison débutera sa diffusion à Noël 2026, et sera accessible en streaming en France en simultanée. La date de sortie précise n'est pas encore connue, mais devrait être annoncée prochainement.

Dominic McLaughlin : Harry Potter

Alastair Stout : Ron Weasley

Arabella Stanton : Hermione Granger

Lox Pratt : Draco Malfoy

John Lithgow : Albus Dumbledore

Janet McTeer : Minerva McGonagall

Paapa Essiedu : Severus Rogue

Nick Frost : Rubeus Hagrid

Rory Wilmot : Neville Londubatou

Amos Kitson : Dudley Dursley

Katherine Parkinson : Molly Weasley

Johnny Flynn : Lucius Malfoy

Leo Early : Seamus Finnigan

Alessia Leoni : Parvati Patil

Sienna Moosah : Lavender Brown

Luke Thallon : Professeur Quirrell

Paul Whitehouse : Argus Rusard

Bel Powley : Petunia Dursley

Daniel Rigby : Vernon Dursley

Bertie Carvel : Cornelius Fudge

Louise Brealey : Rolanda Bibine

Anton Lesser : Garrick Ollivander

Un projet qui ne plait pas à tout le monde

L'annonce de la série Harry Potter a laissé les fans perplexes : certains se réjouissent de retrouver l'histoire sur petit écran dans une adaptation qui se veut plus fidèle que les films, d'autres fustigent que l'on remette au goût du jour la saga en dépit des propos transphobes de J.K. Rowling (elle est productrice exécutive de la série). Enfin, certains déplorent qu'on réadapte une franchise existante et populaire, alors que le premier film est sorti il y a à peine 25 ans. Par ailleurs, les visuels, les musiques et les acteurs des films sont encore fraîchement associés à la saga : le défi est donc de taille pour Warner et HBO.