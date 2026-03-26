Série Harry Potter : la date de sortie enfin annoncée avec la première bande-annonce magique

La série Harry Potter a dévoilé les premières images de la saison 1 dans un premier trailer, ainsi que sa date de sortie.

Malgré les polémiques entourant son autrice, le monde magique d'Harry Potter continue de fasciner. Après les livres, les films, la pièce de théâtre ou le jeu vidéo, la saga écrite par J.K. Rowling sera bientôt adaptée en une série télévisée. Une première bande-annonce a été dévoilée ce mercredi 25 mars par HBO Max et nous permet d'avoir un nouvel aperçu de cette nouvelle version, qui apparaît déjà très proche visuellement de la saga cinématographique (avec un éclairage et une photographie bien plus sombre en revanche). Les nouveaux épisodes sortiront sur HBO Max 15 ans après la conclusion de l'adaptation cinéma, à Noël 2026.

Chaque saison adaptera un tome de la saga. De fait, le casting que l'on connaît à travers la saga cinématographique à succès ne sera pas présent, puisqu'il faut des acteurs qui puissent grandir avec l'intrigue des personnages, âgés de 11 à 17 ans. Les trois jeunes acteurs qui incarneront le trio principal jusqu'à la fin de l'adolescence ont été dévoilés il y a quelques mois, et ce sont pour la plupart de nouveaux visages : Dominic McLaughlin sera Harry Potter. Alastair Stout a été choisi pour jouer Ron Weasley. De son côté, Arabella Stanton sera l'inoubliable Hermione Granger. Des acteurs plus expérimentés, comme John Lithgow (Dumbledore) Nick Frost (Hagrid), Paapa Essiedu (Rogue) ou Janet McTeer (McGonagall) complètent la distribution.

La série Harry Potter a dévoilé ses premières images le 25 mars 2026, seulement quelques mois avant sa sortie sur HBO Max. La première saison débutera sa diffusion à Noël 2026, et sera accessible en streaming en France en simultanée. La date de sortie précise n'est pas encore connue, mais devrait être annoncée prochainement.

Dominic McLaughlin : Harry Potter

Alastair Stout : Ron Weasley

Arabella Stanton : Hermione Granger

Lox Pratt : Draco Malfoy

John Lithgow : Albus Dumbledore

Janet McTeer : Minerva McGonagall

Paapa Essiedu : Severus Rogue

Nick Frost : Rubeus Hagrid

Rory Wilmot : Neville Londubatou

Amos Kitson : Dudley Dursley

Katherine Parkinson : Molly Weasley

Johnny Flynn : Lucius Malfoy

Leo Early : Seamus Finnigan

Alessia Leoni : Parvati Patil

Sienna Moosah : Lavender Brown

Luke Thallon : Professeur Quirrell

Paul Whitehouse : Argus Rusard

Bel Powley : Petunia Dursley

Daniel Rigby : Vernon Dursley

Bertie Carvel : Cornelius Fudge

Louise Brealey : Rolanda Bibine

Anton Lesser : Garrick Ollivander

Un projet qui ne plait pas à tout le monde

L'annonce de la série Harry Potter a laissé les fans perplexes : certains se réjouissent de retrouver l'histoire sur petit écran dans une adaptation qui se veut plus fidèle que les films, d'autres fustigent que l'on remette au goût du jour la saga en dépit des propos transphobes de J.K. Rowling (elle est productrice exécutive de la série). Enfin, certains déplorent qu'on réadapte une franchise existante et populaire, alors que le premier film est sorti il y a à peine 25 ans. Par ailleurs, les visuels, les musiques et les acteurs des films sont encore fraîchement associés à la saga : le défi est donc de taille pour Warner et HBO.