Série Harry Potter : le projet bientôt validé par Warner et HBO ?

Warner Bros serait en passe de valider une série Harry Potter dont chaque saison reprendrait chaque livre écrit par J.K. Rowling. Ce projet encore en stade de discussion pourrait sortir sur HBO Max.

C'est une nouvelle qui devrait réjouir les Potterheads (fans d'Harry Potter pour les intimes). Une série centrée sur les aventures du jeune sorcier pourrait bel et bien voir le jour. Ce projet, qui faisait l'objet de rumeurs depuis plusieurs mois, serait en passe d'être concrétisé par Warner Bros. Selon le média Bloomberg, les studios détenant les droits de la franchise seraient prêts à signer un accord pour lancer une série Harry Potter. Celle-ci pourrait alors sortir sur HBO Max, plateforme de streaming à succès aux Etats-Unis qui n'existe pas encore en France.

Cette série Harry Potter ne serait cependant ni un spin-off ni un prequel. Selon les informations du site économique, ce projet serait un reboot complet de la franchise cinématographique et littéraire. Chaque saison adapterait avec précision l'un des romans de J.K. Rowling, la première concentrant ainsi l'intrigue du livre Harry Potter à l'école des sorciers. L'autrice, dont les propos sur la transidentité sont très controversés, aurait un droit de regard sur cette adaptation et aura un rôle créatif, mais n'œuvrerait pas comme unique showrunneuse de la série.

Rappelons que si ce projet de série Harry Potter semble bien avancé, rien n'a encore été concrétisé, et on ne connaît donc, logiquement, pas encore la date de sortie. Les discussions sont toujours en cours selon Bloomberg. Le média économique avance toutefois que la série Harry Potter pourrait être annoncée à l'occasion d'un événement presse organisé par Warner Bros Discovery mercredi.

Alors que le projet de série Harry Potter n'est pas officiellement validé, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur le possible casting. La série sortirait en effet seulement une vingtaine d'année après le lancement de la saga cinématographique. Dans l'esprit des fans, Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint sont encore rattachés aux personnages d'Harry, Hermione et Ron. Difficile d'imaginer déjà de nouveaux interprètes, d'autant plus que les acteurs originels sont actuellement âgés d'une trentaine d'années. S'ils ont déjà partagé leur volonté de jouer, dans le futur, des professeurs à Poudlard en cas de reboot complet de la franchise, difficile de les imaginer prendre les traits de Rogue ou encore McGonagall dans ce projet de série. Il faudra encore attendre de savoir si la série est confirmée, et une annonce officielle sur le projet et le casting, pour être fixés.