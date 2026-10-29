Série Harry Potter : on connaît enfin la date de la saison 1

La date de sortie de la première saison de la série "Harry Potter" a enfin été confirmée.

Malgré les polémiques entourant son autrice, le monde magique d'Harry Potter continue de fasciner plusieurs générations. Après les livres, les films, la pièce de théâtre ou le jeu vidéo, la saga écrite par J.K. Rowling arrive bientôt sous la forme d'une série télévisée.

La série Harry Potter a pour ambition d'adapter chacun des tomes de la saga en une saison entière. Pour l'heure, seule deux saisons ont été confirmées par le diffuseur, HBO Max, avant même le lancement du programme. La date de sortie a été officialisée ce jeudi : c'est le 25 décembre 2026, jour de Noël, que sortira le premier épisode de la série.

La saison 1 adaptera le premier tome, Harry Potter à l'école des sorciers, qui voit le jeune garçon à la cicatrice joué par Dominic McLaughlin découvrir ses pouvoirs et Poudlard. C'est également dans cette saison qu'il va rencontrer ses amis, Ron (Alastair Stout) et Hermione (Arabella Stanton) ainsi que le reste du corps professoral. HBO Max a l'habitude de diffuser ses programmes de manière hebdomadaire, à raison d'un épisode par semaine : on peut donc s'attendre à ce que les épisodes de Harry Potter soient diffusés sur la plateforme de streaming chaque vendredi à partir du 25 décembre 2026.

La série Harry Potter débute sa diffusion à Noël 2026 très précisément, et sera accessible en streaming en France en simultanée. La date de sortie précise est donc fixée pour le 25 décembre 2026. C'est sur HBO Max qu'il faudra se rendre pour découvrir les épisodes, probablement diffusés de manière hebdomadaire comme le reste des productions de la plateforme de streaming.

Dominic McLaughlin : Harry Potter

Alastair Stout : Ron Weasley

Arabella Stanton : Hermione Granger

Lox Pratt : Draco Malfoy

John Lithgow : Albus Dumbledore

Janet McTeer : Minerva McGonagall

Paapa Essiedu : Severus Rogue

Nick Frost : Rubeus Hagrid

Rory Wilmot : Neville Londubatou

Amos Kitson : Dudley Dursley

Katherine Parkinson : Molly Weasley

Johnny Flynn : Lucius Malfoy

Leo Early : Seamus Finnigan

Alessia Leoni : Parvati Patil

Sienna Moosah : Lavender Brown

Luke Thallon : Professeur Quirrell

Paul Whitehouse : Argus Rusard

Bel Powley : Petunia Dursley

Daniel Rigby : Vernon Dursley

Bertie Carvel : Cornelius Fudge

Louise Brealey : Rolanda Bibine

Anton Lesser : Garrick Ollivander

Un projet qui ne plait pas à tout le monde

L'annonce de la série Harry Potter a laissé les fans perplexes : certains se réjouissent de retrouver l'histoire sur petit écran dans une adaptation qui se veut plus fidèle que les films, d'autres fustigent que l'on remette au goût du jour la saga en dépit des propos transphobes de J.K. Rowling (elle est productrice exécutive de la série). Enfin, certains déplorent qu'on réadapte une franchise existante et populaire, alors que le premier film est sorti il y a à peine 25 ans. Par ailleurs, les visuels, les musiques et les acteurs des films sont encore fraîchement associés à la saga : le défi est donc de taille pour Warner et HBO.