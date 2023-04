Transatlantique : synopsis, casting, streaming… Tout sur la série de Netflix

"Transatlantique" est une mini-série historique basée sur des faits réels et se déroulant à Marseille. Les infos sur cette série réalisée par Anna Winger.

Sommaire Intrigue

Casting

Streaming

Transatlantique est une mini-série historique tirée d'une histoire vraie et se composant de 7 épisodes. Disponible depuis le 7 avril 2023 sur Netflix, la série nous plonge dans le Marseille des années 1940, en pleine Seconde Guerre mondiale. Alors que la France est occupée par les nazis, Varian Fry, un journaliste américain, et Mary Jayne Gold, une riche héritière, risquent leur vie pour tenter d'aider des réfugiés, juifs pour la plupart, à fuir le pays. Bon nombre d'entre eux sont des artistes recherchés par les forces allemandes. Ainsi, Transatlantique raconte l'histoire d'une bande de jeunes héros, français et étrangers, œuvrant contre l'occupant pour sauver des vies.

Côté casting, la mini-série de Netflix met à l'affiche plusieurs acteurs français : Lolita Chammah, la fille d'Isabelle Huppert, Gregory Montel (qui ont tous deux joué dans la série Dix pour cent), ainsi que Birane Ba (à l'affiche du film Je verrai toujours vos visages) et Ralph Amoussou (Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan). Par ailleurs, Cory Michael Smith (connu notamment pour la série Gotham) incarne Varian Fry tandis que nous retrouvons Gillian Jacobs (Community) dans le rôle de Mary Jayne Gold.

Pour réaliser la mini-série Transatlantique, Anna Winger (Unorthodox) s'est basée sur une histoire assez méconnue du grand public mais vraie : Varian Fry (qui a d'ailleurs été surnommé "le Schlinder américain") et Mary Jayne Gold, avec l'Emergency Rescue Comittee (Comité de secours d'urgence), ont aidé entre 2 000 et 4 000 juifs et intellectuels à fuir l'Europe durant le régime de Vichy. Des faits historiques donc au programme, mais pas que, car selon le synopsis officiel, face au danger omniprésent, des histoires d'amour passionnées vont voir le jour.

Cory Michael Smith : Varian Fry

Gillian Jacobs : Mary Jayne Gold

Birane Ba : Jacques Kandjo

Ralph Amoussou : Paul Kandjo

Lucas Englander : Albert Hirschman

Deleila Piasko : Lisa Fittko

Amit Rahav : Thomas Lovegrove

Corey Stoll : Graham Patterson

Grégory Montel : Philippe Frot

Lolita Chammah : Mademoiselle Letoret

Transatlantique est une mini-série de 7 épisodes disponible en exclusivité sur Netflix depuis le 7 avril 2023. Il faut donc être abonné à la plateforme de streaming pour la voir et pouvoir profiter également des autres séries du catalogue. Rappelons que celui-ci est payant, le prix pouvant varier entre 5,99 € par mois (pour un abonnement Netflix Essentiel avec publicités) et 17, 99 € par mois (abonnement Netflix Premium).