La diplomate : conspiration d'Etat et guerre de couples dans la saison 4 sur Netflix
Le thriller politique de Netflix avec Keri Russell et Rufus Sewell revient sur la plateforme de streaming ce jeudi 15 octobre 2026.
Si la marque de fabrique de Netflix reste les true crimes ou les polars, la plateforme de streaming ne manque pas de produire des thrillers politiques haletants. Après les sorties de Zero Day ou Hostage, le géant au N rouge revient à l'un de ses succès critiques : La diplomate. Depuis 2023, la série qui met en scène la diplomate Kate Wyler (Keri Russell), catapultée du jour au lendemain au poste d'ambassadrice des Etats-Unis à Londres, tient en haleine les abonnés.
La saison 4 de La diplomate sort le 15 octobre sur Netflix. Et les enjeux s'élèvent entre les Wyler et les Penn, puisque les couples implosent et complotent les uns contre les autres. La présidente Grace Penn et le vice-président Hal Wyler complotent pour voler une arme à la Russie, menaçant le début d'une guerre mondiale. De leur côté, Kate Wyler et Todd Penn s'unissent pour les empêcher de renverser l'équilibre des pouvoirs. Cette nouvelle saison, toujours portée par le quatuor Keri Russell, Rufus Sewell, Allison Janney et Bradley Whitford, promet d'être particulièrement explosive, tant sur le plan public que privé.
Quelle est l'intrigue de La diplomate ?
Une diplomate américaine, Kate Wyler, qui exerçait au Moyen-Orient, se retrouve soudain catapultée comme ambassadrice des USA à Londres. Femme de terrain, elle n'a pas spécialement les compétences politiques pour ce poste, alors qu'elle doit pourtant gérer une crise internationale et nouer des alliances, tout en continuant d'assurer le bon déroulement des différents événements mondains de l'ambassade. Si sa vie professionnelle est mouvementée et que sa carrière pourrait même s'en retrouver compromise, Kate Wyler doit également composer avec son mari, Hal, ancien ambassadeur encore trop impliqué et pour qui sa femme n'est pas toujours une alliée, mais une concurrente.
Quel casting pour La diplomate ?
- Keri Russell : Kate Wyler
- Rufus Sewell : Hal Wyler
- Allison Janney : President Grace Penn
- Bradley Whitford : Premier gentleman Todd Penn
- Ali Ahm : Eidra
- Pearl Mackie : Alysse
- Jess Chanliau : Ronnie
- David Gyasi : Dennison
- Ato Essandoh : Stuart
- Rory Kinnear : Trowbridge
Où voir La diplomate en streaming ?
La série exclusive La Diplomate est diffusée sur la plateforme de streaming Netflix depuis le 20 avril 2023. La saison 4, dernière en date, sort le 15 octobre 2026. L'intégralité du programme est accessible à tous les abonnés de la plateforme, de France et de l'étranger. Pour tous les contenus Netflix, vous pouvez vous abonner au géant du streaming dès 7,99 euros par mois (abonnement avec publicités), 14,49 euros par mois (abonnement standard) et 21,99 euros par mois (premium).