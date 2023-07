Tapie : la bande-annonce de la série critiquée par la famille de Bernard Tapie dévoilée par Netflix

TAPIE SERIE. Une bande-annonce de la série Netflix "Tapie" avec Laurent Laffite, pourtant critiquée par la famille de Bernard Tapie, a été dévoilée sur Netflix, à deux mois de sa sortie.

La série sur Bernard Tapie va bel et bien voir le jour, malgré les critiques formulées par la famille. Netflix a dévoilé la première bande-annonce de Tapie, mini-série en sept épisodes à voir sur Netflix à partir du 13 septembre 2023. Il s'agit d'un "biopic libre" sur l'homme d'affaire Bernard Tapie et surtout son parcours professionnel, des années 1960 à 1980.

Au casting, la série réunit Laurent Laffite dans le rôle-titre, mais également Joséphine Japy, Camille Champoux et Ophélia Kolb. La famille de Bernard Tapie avait réagi vivement à la série, particulièrement lorsque Netflix utilisait le terme "d'arnaqueur" pour évoquer l'ancien patron de l'OM décédé des suites d'un cancer le 3 octobre 2021 dans sa communication (aujourd'hui modifiée). Selon ses proches, l'homme d'affaires s'était lui-même opposé au projet de la série, dont la bande-annonce est visible ci-dessous.

La famille de Bernard Tapie critique la série

Si sur le papier, le projet donne envie, il est loin de faire l'unanimité. Les premières images de Laurent Laffite dans le rôle de l'ancien businessman et homme politique ont été partagées vendredi 14 avril 2023 sur Instagram par la plateforme de streaming. Et autant dire que la famille de Bernard Tapie, décédé en 2021 des suites d'un cancer, est loin d'approuver le projet, puisqu'elle n'avait pas donné son accord pour un tel projet.

Sur les réseaux sociaux, Sophie Tapie, la fille de l'ancien patron de l'Olympique de Marseille, n'a pas caché sa colère face à la sortie prochaine de la série, et notamment du qualificatif "arnaqueur" qui a été utilisé dans un premier temps par Netflix dans son post promotionnel sur Instagram (celui-ci a été modifié par la suite) : "'Tapie l'arnaqueur'. Sachant qu'il avait verbalisé avant sa mort qu'il était contre cette série… Comme quoi l'irrespect n'a pas de limite", s'est-elle irrité sur son compte Instagram. "C'est minable", a également estimé Rodolphe Tapie, son petit-fils, en évoquant l'usage du qualificatif "arnaqueur" pour parler de Bernard Tapie.

Bernard Tapie s'était opposé au projet de série

Sophie Tapie s'est également choquée que ça soit la série "soit à l'initiative de Tristan Séguéla, une famille 'amie' des Tapie depuis 40 ans." La veuve de Bernard Tapie, Dominique, avait également fait savoir auprès de RTL en mars dernier que son époux était contre le projet. Il avait d'ailleurs expliqué, de son vivant, en 2021 dans les colonnes de Var Matin, qu'il "était contre". "C'est le fils d'un copain [Tristan Séguéla, fils du publicitaire Jacques Séguéla, NDLR]. Le faire sans me demander mon accord de principe, ce n'est pas très bien. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Qu'il y ait des documentaires, c'est autre chose, mais emprunter mon nom, c'est un peu lourd."

Laurent Laffite se défend

La série Tapie a été présentée ce dimanche 16 avril lors du Festival CanneSéries. Interrogé sur la polémique qui entoure le projet, Laurent Laffite a répondu aux critiques au micro du festival : "C'est un personnage qui est très très complexe. Et il est intéressant justement parce qu'il est complexe. Il ne s'agit pas d'en faire un saint. Et il ne s'agit surtout pas de le charger non plus. Mais d'essayer d'être le plus objectif pour raconter son parcours incroyable."