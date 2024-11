Silo : sur quelle plateforme de streaming voir la saison 2 en France ?

Silo est une série de science-fiction américaine portée par Rebecca Ferguson, adaptant l'oeuvre de Hugh Howey.

Sommaire Intrigue

Casting

Streaming

Silo est une série américaine dont la première saison composée de dix épisodes est à découvrir sur Apple TV+ depuis le 5 mai 2023. Il s'agit d'un thriller dans un univers post-apocalyptique où seule une petite partie des humains survivent dans un environnement devenu hostile.

La saison 2 débute sa diffusion le 15 novembre 2024. Un épisode est diffusé chaque semaine jusqu'au final, le 17 janvier 2025. Pour la découvrir, il faut se rendre sur la plateforme d'Apple TV+, dont les contenus sont également accessibles via MyCanal.

Adaptée de la trilogie de romans éponyme imaginée par Hugh Howey, la série a été créée par Graham Yost (Band of Brothers, Justified), qui en est également le showrunner. Au casting de la série Silo, les téléspectateurs retrouveront le comédien britannique Will Merrick vu dans Skins, l'actrice suédoise Rebecca Ferguson (Dune, Mission : Impossible Rogue Nation), l'Américain Tim Robbins (Mystic River, Mission to Mars), le rappeur Common, Avi Nash de The Walking Dead et Iain Glen l'inoubliable Jorah de Game of Thrones.

Les dix mille dernières personnes sur la Terre vivent réfugiées à plusieurs mètres sous terre pour se protéger du monde extérieur, devenu irrespirable. Qui a construit ce lieu gigantesque appelé le Silo où les humains ont appris à s'organiser en société ? Pourront-ils un jour revivre à l'air libre ? Certains habitants cherchent à percer le mystère de leur enfermement, de l'origine du lieu qu'ils habitent et de la raréfaction des naissances.

Will Merrick : Danny

Rebecca Ferguson : Juliette

Tim Robbins : Bernard

Common : Sims

Harriet Walter : Martha Walker

Avi Nash : Lukas Kyle

David Oyelowo : Holston

Rashida Jones : Allison

Iain Glen : Dr. Pete Nichols

Will Patton : Deputy Marnes

Ferdinand Kingsley : George Wilkins

Shane McRae : Knox

Rick Gomez : Patrick Kennedy

Henry Garrett : Douglas Trumbull

Angela Yeoh : Karins

Helen Maksoud : Nurse Alice

Olatunji Ayofe : Teddy

James Palmer : Jim

Paul Herzberg : Killroy

Alana Maria : Ellis

Roderick Hill : Neighbor

Van Pierre : Raider

Silo n'est pas diffusée à la télévision et ne peut être vu qu'en streaming. Il suffit d'avoir un compte Apple TV+ pour découvrir, depuis le 5 mai 2023, la première saison de la série, mais également la saison 2, mise en ligne à partir du 15 novembre 2024. Rappelons qu'un abonnement à la plateforme de streaming est payant, et que le prix est de 9,99 euros par mois. Son contenu est également accessible aux abonnés de Canal++.