Only murders in the building : encore un casting de folie pour la saison 5

La série à succès de Disney+ est de retour depuis le 9 septembre 2025 pour sa cinquième saison. Un nouveau meurtre à résoudre, et un casting de dingue.

Sommaire Intrigue

Casting

Streaming

Un nouveau meurtre doit être résolu à l'Arconia. Pour la saison 5 d'Only murders in the building, comédie policière à succès, Charles, Mabel et Oliver doivent découvrir qui a tué le portier de l'immeuble. Les trois premiers épisodes sont mis en ligne ce mardi 9 septembre sur Disney++, avant la diffusion hebdomadaire d'un épisode chaque mardi. De quoi faire ses propres théories et trouver, avec nos enquêteurs en herbe, qui est le coupable.

Si Selena Gomez, Martin Short et Steve Martin reprennent leurs rôles emblématiques, ils seront cette fois accompagnés de nouveaux visages, comme Renée Zellweger (Bridget Jones), Logan Lerman (Percy Jackson), Christoph Waltz (Inglourious Basterds), Beanie Feldstein (Booksmart), Bobby Cannavale (The Watcher) ou Dianne Wiest (Les Ensorceleuses, Edward aux mains d'argent). Meryl Streep et Da'Vine Joy seront également de retour. Du très beau monde donc !

La série Only Murders in the building est une série Hulu diffusée sur Disney+ depuis 2021. Elle raconte les péripéties de trois voisins passionnés de faits divers qui vont se retrouver à leur tour entraînés dans une intrigue digne d'un polar. Mabel, Charles-Haden et Oliver vivent tous les trois dans le même immeuble, l'Arconia, sans se connaître. Un jour, leurs routes se croisent et ils découvrent qu'ils partagent une véritable passion pour les faits divers. Lorsqu'un ami de Mabel est retrouvé mort dans l'immeuble, les trois voisins réfutent la thèse du suicide avancée par la police. En lançant un podcast et en menant l'enquête de leur côté, ils espèrent percer le mystère de cette mort. Mais n'est pas détective qui veut et cette soif de vérité va les entraîner dans des aventures aussi hilarantes que dangereuses.

Steve Martin : Charles-Haden Savage

Martin Short : Oliver Putnam

Selena Gomez : Mabel Mora

Meryl Streep : Loretta Durkin

Michael Cyril Creighton : Howard Morris

Tina Fey : Cinda Canning

Ryan Broussard : Will Putnam

James Caverly : Theo Dimas

Da'Vine Joy Randolph : detective Williams

Michael Rapaport : Detective Kreps

Cara Delevingne : Alice Banks

Aaron Dominguez : Oscar

Amy Ryan : Jan Bellows

Zoe Colletti : Lucy

Nathan Lane : Teddy Dimas

Adina Verson : Poppy White

Julian Cihi : Tim Kono

Jayne Houdyshell : Bunny Folger

Paul Rudd : Ben Glenroy

Eva Longoria

Zach Galifianakis

Molly Shannon

Kumail Nanjiani

Melissa McCarthy

Richard Kind

Renée Zellweger

Logan Lerman

Christoph Waltz

Beanie Feldstein

Bobby Cannavale

Dianne Wiest

Les épisodes de la série Only murders in the building sont disponibles sur la plateforme Disney+, qui diffuse entre autres les contenus Hulu, mais aussi tous les contenus Disney originaux et franchisés. Pour accéder aux saisons d'Only murders in the building en exclusivité, abonnez vous à Disney+. Trois offres existent : l'une avec publicités à 5,99 euros par mois, l'une standard sans publicités à 9,99 euros par mois et la dernière premium à 13,99 euros par mois.