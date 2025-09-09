Only murders in the building : encore un casting de folie pour la saison 5
La série à succès de Disney+ est de retour depuis le 9 septembre 2025 pour sa cinquième saison. Un nouveau meurtre à résoudre, et un casting de dingue.
Un nouveau meurtre doit être résolu à l'Arconia. Pour la saison 5 d'Only murders in the building, comédie policière à succès, Charles, Mabel et Oliver doivent découvrir qui a tué le portier de l'immeuble. Les trois premiers épisodes sont mis en ligne ce mardi 9 septembre sur Disney++, avant la diffusion hebdomadaire d'un épisode chaque mardi. De quoi faire ses propres théories et trouver, avec nos enquêteurs en herbe, qui est le coupable.
Si Selena Gomez, Martin Short et Steve Martin reprennent leurs rôles emblématiques, ils seront cette fois accompagnés de nouveaux visages, comme Renée Zellweger (Bridget Jones), Logan Lerman (Percy Jackson), Christoph Waltz (Inglourious Basterds), Beanie Feldstein (Booksmart), Bobby Cannavale (The Watcher) ou Dianne Wiest (Les Ensorceleuses, Edward aux mains d'argent). Meryl Streep et Da'Vine Joy seront également de retour. Du très beau monde donc !
Quelle est l'intrigue de Only murders in the building ?
La série Only Murders in the building est une série Hulu diffusée sur Disney+ depuis 2021. Elle raconte les péripéties de trois voisins passionnés de faits divers qui vont se retrouver à leur tour entraînés dans une intrigue digne d'un polar. Mabel, Charles-Haden et Oliver vivent tous les trois dans le même immeuble, l'Arconia, sans se connaître. Un jour, leurs routes se croisent et ils découvrent qu'ils partagent une véritable passion pour les faits divers. Lorsqu'un ami de Mabel est retrouvé mort dans l'immeuble, les trois voisins réfutent la thèse du suicide avancée par la police. En lançant un podcast et en menant l'enquête de leur côté, ils espèrent percer le mystère de cette mort. Mais n'est pas détective qui veut et cette soif de vérité va les entraîner dans des aventures aussi hilarantes que dangereuses.
Quel est le casting de Only murders in the building ?
- Steve Martin : Charles-Haden Savage
- Martin Short : Oliver Putnam
- Selena Gomez : Mabel Mora
- Meryl Streep : Loretta Durkin
- Michael Cyril Creighton : Howard Morris
- Tina Fey : Cinda Canning
- Ryan Broussard : Will Putnam
- James Caverly : Theo Dimas
- Da'Vine Joy Randolph : detective Williams
- Michael Rapaport : Detective Kreps
- Cara Delevingne : Alice Banks
- Aaron Dominguez : Oscar
- Amy Ryan : Jan Bellows
- Zoe Colletti : Lucy
- Nathan Lane : Teddy Dimas
- Adina Verson : Poppy White
- Julian Cihi : Tim Kono
- Jayne Houdyshell : Bunny Folger
- Paul Rudd : Ben Glenroy
- Eva Longoria
- Zach Galifianakis
- Molly Shannon
- Kumail Nanjiani
- Melissa McCarthy
- Richard Kind
- Renée Zellweger
- Logan Lerman
- Christoph Waltz
- Beanie Feldstein
- Bobby Cannavale
- Dianne Wiest
Où voir Only murders in the building ?
Les épisodes de la série Only murders in the building sont disponibles sur la plateforme Disney+, qui diffuse entre autres les contenus Hulu, mais aussi tous les contenus Disney originaux et franchisés. Pour accéder aux saisons d'Only murders in the building en exclusivité, abonnez vous à Disney+. Trois offres existent : l'une avec publicités à 5,99 euros par mois, l'une standard sans publicités à 9,99 euros par mois et la dernière premium à 13,99 euros par mois.