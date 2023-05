Only murders in the building : la date de la saison 3 enfin connue !

Série à succès sur Disney+, Only murders in the building revient très prochainement pour sa saison 3, avec Meryl Streep et Paul Rudd au casting.

[Mis à jour le 23 mai 2023 à 09h52] Nouvelle saison, nouveau meurtre à résoudre pour Mabel, Charles et Oliver ! Only Murders in the Building revient prochainement pour sa saison 3, qui sera toujours diffusée sur Disney++. Et on connaît enfin la date de sortie des prochains épisodes : la série reviendra à partir du 8 août 2023 sur la plateforme de streaming.

Dans cette saison 3, les apprentis détectives de l'Arconia (incarnés par Selena Gomez, Steve Martin et Martin Short) vont devoir résoudre un nouveau meurtre : celui de l'ennemi juré d'Oliver, mort sur scène à l'avant-première de sa nouvelle production théâtrale. Celui-ci est incarné par Paul Rudd, comme les fins ont pu le découvrir à la fin du dernier épisode. Par ailleurs, ce n'est pas le seul acteur prestigieux qui rejoint Only Murders in the Building dans ces nouveaux épisodes : les abonnés de Disney+ pourront également découvrir Meryl Streep au casting, dans un rôle encore mystérieux. Ci-dessous, découvrez les premières images de la série.

La série Only Murders in the building est une série Hulu diffusée sur Disney+ depuis 2021. Elle raconte les péripéties de trois voisins passionnés de faits divers qui vont se retrouver à leur tour entraînés dans une intrigue digne d'un polar. Fière du succès des deux premières saisons et de l'excellent accueil critique, la chaîne Hulu a renouvelé la série pour une troisième saison, dont la sortie est attendue à partir du 8 août 2023.

Les deux premières saisons mettent en scène un casting prestigieux composé de Selena Gomez, Steve Martin et Martin Short dans les rôles principaux, mais aussi de Tina Fey ou Cara Delevingne dans des rôles récurrents. Le show est également connu pour ses guest stars de renom comme Amy Schumer, Sting et même Mery Streep et Paul Rudd, qui feront tous deux leur apparition dans la saison 3.

Only Murders in the Building est une série à succès. Sans surprise, elle a été renouvelée par Hulu pour une saison 3. Le tournage s'est achevé courant avril, pour une sortie attendue à partir du 8 août 2023 sur Disney+. Dans cette saison 3, Mabel, Charles et Oliver devront enquêter sur la mort, sur scène, du rival d'Oliver, Ben Glenroy (Paul Rudd), comme on a pu le découvrir à la fin de la saison 2. Si Only Murders in the Building a habitué ses fans à un casting cinq étoiles, la saison 3 promet de marquer un grand coup, puisque le casting est étoffé par la présence de Meryl Streep.

Mabel, Charles-Haden et Oliver vivent tous les trois dans le même immeuble, l'Arconia, sans se connaître. Un jour, leurs routes se croisent et ils découvrent qu'ils partagent une véritable passion pour les faits divers. Lorsqu'un ami de Mabel est retrouvé mort dans l'immeuble, les trois voisins réfutent la thèse du suicide avancée par la police. En lançant un podcast et en menant l'enquête de leur côté, ils espèrent percer le mystère de cette mort. Mais n'est pas détective qui veut et cette soif de vérité va les entraîner dans des aventures aussi hilarantes que dangereuses.

Steve Martin : Charles-Haden Savage

Martin Short : Oliver Putnam

Selena Gomez : Mabel Mora

Paul Rudd : Ben Glenroy

Cara Delevingne : Alice Banks

Aaron Dominguez : Oscar

Amy Ryan : Jan Bellows

Zoe Colletti : Lucy

Tina Fey : Cinda Canning

Nathan Lane : Teddy Dimas

James Caverly : Theo Dimas

Michael Rapaport : Detective Kreps

Adina Verson : Poppy White

Julian Cihi : Tim Kono

Ryan Broussard : Will Putnam

Jayne Houdyshell : Bunny Folger

Michael Cyril Creighton : Howard Morris

Les 20 épisodes des deux premières saisons de la série Only murders in the building sont disponibles sur la plateforme Disney+, qui diffuse entre autres les contenus Hulu, mais aussi tous les contenus Disney originaux et franchisés.