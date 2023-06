Secret Invasion : à partir de quelle heure voir la nouvelle série Marvel ?

Le premier épisode de la nouvelle mini-série Marvel est à découvrir en streaming ce mercredi 21 juin 2023. Mais où le voir et à partir de quelle heure ?

La première série Marvel de l'année arrive sur Disney+. Secret Invasion dévoile son premier épisode sur Disney+ ce mercredi 21 juin 2023. Chaque semaine, les fans du MCU pourront découvrir l'affrontement des humains contre les Skrulls jusqu'à la mise en ligne du sixième et dernier épisode, le 26 juillet. La plateforme de streaming proposera chaque mercredi le nouvel épisode à partir de 9h en France.

Secret Invasion est une série américaine de six épisodes, la huitième produite par Marvel Studios. Adaptée des fameux comics, elle s'inscrit comme une suite du film Avengers : Endgame, en se déroulant peu après les événements relatés dans le 22e film estampillé Marvel sorti en 2019. Nick Fury se lance dans une lutte pour contrer les Skrulls prêts à envahir la tête, avec l'aide de Maria Hill, Talos ou encore Everett Ross.

Un impressionnant casting a été réuni autour du projet puisqu'au côté de son héros Nick Fury, l'ancien directeur du S.H.I.E.L.D. toujours interprété par Samuel L. Jackson (également coproducteur délégué), seront présents Ben Mendelsohn (qui reprend son rôle de Talos comme dans Captain Marvel), Emilia Clarke dans le rôle de sa fille G'iah, Martin Freeman dans celui de l'ancien agent de la CIA Everett Ross et Olivia Colman dans la peau d'un agent du MI6. Marvel Studios a fait savoir que la mini-série aurait une suite prenant la forme d'un film après avoir été annoncé comme une série : Armor Wars, centré sur le personnage de War Machine et l'héritage de Tony Stark.

Pour contrer la faction de Skrulls métamorphes qui compte envahir la Terre, Nick Fury décide de rejoindre ses alliés, parmi lesquels Everett Ross, Maria Hill et le repenti Skrull Talos, pour se lancer dans une course contre la montre. Leur seul et unique but : sauver l'humanité en contrecarrant par tous les moyens l'imminente attaque.

Samuel L. Jackson : Nick Fury

Ben Mendelsohn : Talos

Cobie Smulders : Maria Hill

Martin Freeman : Everett Ross

Emilia Clarke: G'iah Warner

Olivia Colman : Sonya Falsworth

Don Cheadle : James Rhodes

Kingsley Ben-Adir : Gravik

Charlayne Woodard

Killian Scott

Samuel Adwunmi

Dermot Mulroney

Christopher McDonald

Katie Finneran

Secret Invasion n'est pas diffusée à la télévision et ne peut être vu qu'en streaming. Il suffit d'avoir un compte Disney ++ pour découvrir les six épisodes de la mini-série. Le premier épisode est disponible le mercredi 21 juin, suivi d'un épisode chaque semaine. Rappelons qu'un abonnement à la plateforme de streaming Disney + est payant, et que le prix est de 8,99 euros par mois.