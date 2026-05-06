Citadel : la série d'action par les réalisateurs d'Avengers est de retour pour une saison 2

"Citadel" est une série des frères Russo. Trois ans après la saison 2, la suite sort enfin ce mercredi sur Prime Video.

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Citadel, est l'un des projets des frères Russo, deux réalisateurs incontournables à Hollywood qui ont signé plusieurs des films Marvel Avengers. Avant de plancher sur Doomsday et Secret War, ils ont signé une série exclusive destinée à la plateforme de streaming d'Amazon, Prime Video.

Dans Citadel, on suit deux espions incarnés par Priyanka Chopra et Richard Madden, bien décidés à se venger d'un dangereux syndicat du crime. Trois ans après la première saison, une suite sort dès le 6 mai 2026, toujours sur Prime Video : nos héros vont devoir déjouer un complot mondial et monter une nouvelle équipe d'agents secrets pour les aider.

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Mason Kane et Nadia Sihn sont deux agents ultra-brillants qui travaillent pour une agence d'espionnage internationale indépendante. Huit ans avant le début de la série, leur agence est détruite par un syndicat du crime dangereux, Manticore. Les deux espions survivent à l'attaque terroriste, mais perdent la mémoire. Ils sont pourtant rattrapés par leur passé quand un ancien collaborateur refait surface pour leur demander de l'aide. Manticore s'apprête à plonger le monde dans le chaos et doit être neutralisé à tout prix.

Dans la saison 2, une nouvelle menace terrifiante émerge et force les agents d'élite Mason Kane, Nadia Sinh et Bernard Orlick à reprendre le travail. Ils doivent recruter une équipe de nouveaux agents talentueux pour déjouer ce complot mondial.

Richard Madden : Mason Kane

Priyanka Chopra Jonas : Nadia Sinh

Stanley Tucci : Bernard Orlick

Ashleigh Cummings : Abby Conroy

Roland Møller : Anders Silje

Osy Ikhile : Carter Spence

Caoilinn Springall : Hendrix Conroy

Lesley Manville : Dahlia Archer

Ivo Nandi : Vincenzo

La série Citadel est disponible sur Prime Video depuis le 27 avril 2023 pour sa première saison et depuis le 6 mai 2026 pour la seconde. Inscrivez-vous à la plateforme pour bénéficier de tous les contenus de Prime Video en exclusivité pour 6,99 euros par mois ou 69,90 euros par an après une période d'essai gratuite.