Ironheart : une nouvelle héroïne Marvel à l'honneur sur Disney+

Ironheart est une MCU diffusée en streaming sur Disney + du 25 juin 2025 au 1er juillet 2025. Cette série suit Riri Williams, une inventrice surdouée d'armures pour les super-héros.

Ça y est, Ironheart est disponible sur Disney ++ ! Ironheart, la nouvelle série du MCU, est enfin disponible en streaming. Réalisée par Chinaka Hodge, l'intrigue suit Riri Williams, introduite dans le film Black Panther : Wakanda Forever. L'actrice principale de la série, Dominique Thorne, incarnait déjà le rôle de Riri Williams dans ce second opus cinématographique. Ici, elle a droit à ses premières aventures en solo. Cette ingénieure d'armurerie surdouée, tout droit sortie d'une université américaine prestigieuse, est présentée en digne successeure de Tony Stark.

Plus qu'une franchise, le MCU, c'est avant tout une saga dont les contenus s'imbriquent les uns aux autres. Alors un conseil, avant de binger Ironheart, regardez Black Panther : Wakanda Forever, qui introduit Riri, l'héroïne d'Ironheart. Iron Man figure aussi au programme des immanquables, pour mieux cerner le génie de celui qui la précède, Tony Stark. On finira avec l'épisode cinq de la troisième saison de What if, un épisode parallèle dédié a Riri. Tous ces contenus sont déjà disponibles en streaming sur Disney +, qui propose l'intégralité du catalogue Marvel. La plateforme diffuse les six épisodes de la série en streaming par deux blocs de trois : les trois premiers depuis le 24 juin 2025 et les trois suivants dès le 1er juillet.

La série commence peu de temps après les événements décrits dans le film Black panther : Wakanda forever. Riri Williams, aka Ironheart, une jeune ingénieure surdouée spécialiste dans la création d'armures performantes, est retournée aux États-Unis. Elle se remet au travail afin de concevoir une armure qui puisse égaler celle d'Iron Man. Si elle élabore une technologie révolutionnaire, ses créations ne sont pas indestructibles. Cela pourrait bien jouer des tours à Ironheart, alors qu'elle devra affronter le super vilain Parker Robbins, alias The Hood.

Dominique Thorne : Riri Williams / Ironheart

Anthony Ramos : Parker Robbins / The hood

Alden Ehrenreich : Ezekiel Stane

Jim Rash : le directeur du MIT

Lyric Ross : La meilleure amie de Riri Williams

Manny Montana : Cousin John

Matthew Elam : Xavier Washington

Anji White : Ronnie Williams, la mère de Riri

Shea Couleé : Slug

La première saison de la série Ironheart est disponible en streaming sur la plateforme de VOD Disney +. Les trois premiers épisodes sont diffusés depuis le 24 juin et les trois suivants depuis le 1er juillet 2025. La célèbre plateforme de streaming possède les droits de tous les contenus Marvel et permet aux fans de bénéficier de toutes leurs intrigues préférées en illimité. Vous pouvez donc en profiter pour découvrir Black Panther, Iron Man ou encore What if en vous abonnant au service de Streaming Disney + a partir de 5,99 euros par mois.