"C'est non" : la critique assassine "The Idol", série avec The Weeknd et Lily-Rose Depp

Présentée au Festival de Cannes, la série du créateur d'Euphoria se fait largement assassinée par la critique, à quelques semaines de sa sortie sur HBO.

[Mis à jour le 23 mai 2023 à 14h54] Pour les festivaliers, ça ne passe pas. The Idol a présenté ses deux premiers épisodes en avant-première mondiale ce lundi 22 mai 2023, en présence du créateur Sam Levinson et des acteurs The Weeknd et Lily-Rose Depp. Depuis cette projection, la série se fait assassiner par la critique spécialisée. Aux Etats-Unis, Variety dénonce "un amas de clichés inspirés par du porno", tandis que le journaliste du New York Times, Kyle Buchanan qualifie la série "d'odyssée en forme de home page de Pornhub". "Sexiste, pornographique... C'est non", critique Gregory Ellwood, journaliste de The Playlist.

En France, les critiques non plus ne sont pas tendres avec la série : "écriture épouvantable, clichés en pagaille et propos nauséabonds", énumère Anaïs Bordage de Slate, tandis qu'Alexis Roux de So Film juge The Idol de "faussement trash, immédiatement oubliable". Enfin, Renan Cros, animateur et rédacteur en chef du Cercle Séries sur Canal++, a qualifié les deux épisodes de "beau gâchis" : "Plutôt prenant quand c'est un vrai/faux biopic cruel de Britney Spears, vraiment ridicule et gênant quand ça se transforme en 50 nuances de Grey : Popstar édition." La série fait ses débuts sur Max, nouvelle plateforme de streaming d'HBO, à partir du 5 juin 2023.

The Idol est la nouvelle série événement du créateur d'Euphoria, qui décrivait la vie débridée d'un groupe d'adolescents. Pour l'occasion, Sam Levinson reprend ses thèmes de prédilection comme le sexe et la drogue, mais explore cette fois-ci les relations toxiques d'un jeune couple incarné par Lily-Rose Depp et The weeknd.

Les premiers épisodes de la saison 1 de The Idol seront présentés hors compétition au festival de Cannes avant d'être diffusés au grand public sur la plateforme (HBO) Max dès le 5 juin 2023. Comme le reste des programmes de la plateforme américaine, elle sera accessible en France via le pass Warner sur Prime Video.

Lily-Rose Depp incarne Jocelyn, une jeune star de la pop dépressive mais promise à un brillant avenir. Alors qu'elle se sent prête à retourner sur le devant de la scène, elle rencontre Tedros, propriétaire de boîte de nuit. C'est le coup de foudre, mais ce qui ressemble à un rêve va virer au cauchemar. Tedros est aussi le leader d'une secte étrange et entraîne Jocelyn dans une descente aux enfers qui pourrait avoir raison de la carrière de la jeune femme.

Abel "The Weeknd" Tesfaye : Tedros

Lily-Rose Depp : Jocelyn

Suzanne Son : Chloe

Troye Sivan : Caleb

Moses Sumney : Izaak

Jennie Kim : Angel

Les six épisodes de la première saison de The Idol seront disponibles sur la plateforme de streaming HBO Max dès le 5 juin 2023. En France, Les abonnés de Prime Video doivent disposer du pass Warner pour voir cette série. Il faut, pour cela, souscrire au pass Warner (7 jours d'essai gratuit) en plus de votre abonnement à Prime Video. Pour rappel, un abonnement à Prime Video coûte 6,99 euros par mois. Le Pass Warner nécessite de payer en plus 9,99 euros par mois.