Ahsoka : on connaît enfin la date de sortie de la série Star Wars

Série dérivée de l'univers Star Wars, Ahsoka est très attendue des abonnés de Disney+. La date de sortie des épisodes a enfin été dévoilée.

Sommaire Intrigue

Casting

Streaming

L'une des séries Star Wars les plus attendues des fans de l'univers intergalactique sort très bientôt. Disney vient d'annoncer la sortie d'Ahsoka, dédiée à l'ex-chevalière Jedi, pour le 23 août prochain. Chaque épisode de la série sera diffusé à un rythme hebdomadaire, tous les mercredis sur la plateforme de streaming Disney+.

Ahsoka est une série américaine en live-action adaptée de la série d'animation Clone Wars. Il met au centre de l'intrigue le personnage d'Ahsoka Tano, considérée comme un personnage féminin très important de la saga. A la manœuvre : Dave Finoli et Jon Favreau à qui l'on doit déjà The Mandalorian, sorti en mars dernier.

Pour donner vie au personnage qui donne son nom à la série, la Jedi Ahsoka Tano, vue dans la saison 2 de The Mandalorian, la production a refait appel à son interprète Rosario Dawson (Sin City, Daredevil). On retrouve aussi Hayden Christensen dans le rôle d'Anakin et Lars Mekkelsen dans les habits du Grand Amiral Thrawn, comme dans la série animée Rebels. L'acteur britannique Ray Stevenson (Dexter, Divergente) fait quant à lui partie des nouvelles recrues en se glissant dans le costume d'un guerrier sith. Tout comme Eman Esfandi, un parfait inconnu, qui va jouer Ezra Bridger, héros également de Rebels.

Après la chute de l'Empire, l'ex-chevalière Jedi Ahsoka Tano enquête sur une menace qui pourrait bouleverser le fragile équilibre de la galaxie. Vient-elle de l'amiral Thrawn qui pourrait se positionner en tant qu'héritier de l'Empire ? Ou s'agit-il d'une menace extérieure encore plus grande ? Ezra Bridger, l'emblématique rebelle disparu depuis dix ans, prépare ses troupes au pire.

Rosario Dawson : Ahsoka Tano

Eman Esfandi : Ezra Bridger

Ray Stevenson : Baylan Skoll

Hayden Christensen : Anakin Skywalker/Dark Vapor

Natasha Liu Bordizzo : Sabine Wren

Ivanna Sakhno : Shin Hate

Mary Elizabeth Winstead : Hera Syndulla

Diana Lee Inosanto : Morgan Elsbeth

Lars Mikkelsen : Grand Amiral Thrawn

David Tennant : Huyang

Genevieve O'Reilly : Mon Mothma

Wes Chatham

Ahsoka n'est pas une série Star Wars diffusée à la télévision et ne peut être vu qu'en streaming. Comme le reste des programmes de Lucasfilm, il suffit d'avoir un compte Disney ++ pour découvrir, à partir du 23 août 2023 chaque mercredi, la première saison de la série. Cependant, l'abonnement est payant, et coûte 8,99 euros par mois.