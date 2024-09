Arcane : une nouvelle bande-annonce explosive pour la saison 2, les fans brûlent d'impatience

Une nouvelle bande-annonce de la saison 2 d'Arcane a été publiée par Netflix, alors que la sortie des épisodes est prévue pour novembre. Découvrez les images de cette ultime saison.

Sommaire Intrigue

Casting

Streaming

Prêts pour l'affrontement entre Vi et Jinx ? Une nouvelle bande-annonce de la saison 2 d'Arcane, série d'animation considérée comme l'une des meilleures tout style confondu de la plateforme, a été dévoilée ce jeudi 5 septembre. Et si la première saison avait déjà impressionné les abonnés de Netflix, cette saison 2 s'annonce explosive dans ces nouvelles images qui teasent une escalade du conflit entre Piltover et Zaun, jusqu'à devenir inévitable.

Dans ce nouveau trailer, Vi a définitivement renoncé à sa soeur et est désormais prête à affronter Jinx, qui mène l'assaut sur Piltover. Dans ces nouvelles images complètement folle qui laissent la part belle aux combats et à l'action, les fans de League of Legends peuvent découvrir de nouveaux champions qui n'avaient pas été vus dans la première saison, comme Warwick. Pour l'heure, la date de sortie précise de cette nouvelle saison n'est pas connue, mais on sait déjà que ça sera pour le mois de novembre sur Netflix.

La saison 2 d'Arcane sera la dernière

Arcane va bel et bien prendre fin à l'issue de cette saison 2. Dans une vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux, Christian Linke, co-créateur de la série, est venu donner des explications sur ce choix : "Nous avions une fin très précise en tête dès le début de la création de la série, c'est pourquoi l'histoire Arcane va se conclure à sa saison 2".

Mais heureusement, cela ne signe pas la fin des projets d'adaptations de League of Legends en séries animées : "Arcane n'est que le début de notre parcours pour raconter une histoire plus vaste, et ce n'est que le début de notre partenariat avec le merveilleux studio d'animation parisien Fortiche", explique Christian Linke.

"L'arc de Vi et Jinx a tellement évolué, bien au-delà de tout ce qu'on avait pu rêvé, et nous voulons donner le même traitement à d'autres champions [de League of Legends]", a-t-il expliqué, avant de confirmer que Riot et Fortiche sont déjà en train de travailler sur de nouveaux projets de séries et de films mettant en scène de nouveaux champions du célèbre jeu en ligne. Alors, qui de Darius, Twitch, Urgot, Camille ou un autre personnage de LOL fera l'objet d'une nouvelle série ? En attendant d'avoir la réponse, vous pouvez découvrir le superbe trailer d'Arcane saison 2 ci-dessous.

Deux soeurs, Vi et Powder, sont recueillis à la mort de leurs parents par Vander, le chef des rebelles et maire du quartier pauvre et souterrain de Zaun, située non loin de la prospère ville de Piltover. Des années plus tard, lors d'un braquage qui tournent mal à Piltover, Vi et Powder découvrent de mystérieux cristaux dans un appartement qu'elles tentent de cambrioler. L'histoire des deux jeunes filles, mais également de plusieurs personnages clés de la ville, va alors être complètement chamboulée.

Pour les voix américaines :

Hailee Steinfeld : Vi

Ella Purnell : Powder / Jinx

Kevin Alejandro : Jayce

Harry Lloyd : Viktor

Katie Leung: Caitlyn

Jason Spisak : Silco

Toks Olagundoye : Mel

JB Blanc : Vander

Remy Hii : Marcus

Reed Shannon : Ekko

Pour les voix françaises :

Alice Taurand : Vi

Adeline Chetail : Powder / Jinx

Franck Sportis : Jayce

Cédric Dumont : Victor

Elsa Davoine : Caitlyn

Bernard Gabay : Silco

Géraldine Asselin : Mel

Boris Rehlinger : Vander

Jim Redler : Marcus

Aurélien Raynal : Ekko

Arcane n'est pas diffusée à la télévision et ne peut être vu qu'en streaming. Il suffit d'avoir un compte Netflix pour découvrir la série qui compte deux saisons. Rappelons qu'un abonnement à la plateforme de streaming est payant, et que le prix peut varier de 5,99 euros/mois (avec publicités) à 19,99 euros/mois.