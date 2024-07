Nouvelle école : les infos sur la saison 3 du concours de rap de Netflix

La saison 3 de "Nouvelle école", concours de rap français avec Aya Nakamura, est diffusée dès le 4 juillet 2024 sur Netflix.

Plus d'un an après sa saison 2, Nouvelle école, adaptation française du télé-crochet américain Rhythm + Flow, est de retour pour une troisième saison. Les 10 nouveaux épisodes de cette téléréalité musicale mettant en compétition de jeunes rappeurs face à un jury de stars sortiront sur Netflix en suivant un rythme hebdomadaire. Les quatre premiers épisodes seront disponibles à partir du 4 juillet 2024, ensuite, les épisodes 5 à 7 et 8 et 9 seront lancés le 11 et le 18 juillet, respectivement. La finale sera mise en ligne le 21 juillet.

Quel est le concept de Nouvelle école ?

Dans Nouvelle école, de jeunes rappeurs sont coachés puis jugés par des stars du rap français. Les candidats s'affrontent lors de sessions d'écriture, de prestations en freestyle et en battle et sont également évalués sur l'élaboration de clips. Brefs, de vrais professionnels en herbe participent pour tenter de décrocher la victoire et remporter 100 000 euros afin de lancer leur carrière.

Qui sont les gagnants de Nouvelle école ?

La première saison de Nouvelle école a été remportée par Fresh La Peufra, un rappeur belge qui a pu lancer sa carrière grâce à l'émission. Yuz Boy, sacré grand vainqueur de la saison 2 lui a succédé en remportant 100 000 euros pour financer l'enregistrement de son premier album studio.

Cependant, ce résultat avait été terni par une affaire judiciaire. En effet, Yuz Boy a fait l'objet d'une plainte pour viols. Son accusatrice, qui a déposé plainte en août 2022, a évoqué trois rapports sexuels non consentis qui se seraient produits entre 2020 et 2021. Tandis que Netflix assurait n'avoir pas connaissance de la plainte lors de la sélection des candidats, Yuz Boy affirmait n'avoir "rien à se reprocher" et s'est empressé de démentir les accusations.

Comme nous l'apprend Le Parisien, après avoir fait l'objet d'une enquête, l'affaire a finalement été classée sans suite. Yuz Boy souhaite désormais tourner la page pour se concentrer sur sa carrière artistique. Qui succèdera aux gagnants des deux premières saisons ? Réponse très prochainement sur Netflix.

Quel est le jury de la saison 3 de Nouvelle école ?

Il y a du nouveau pour cette saison 3 de Nouvelle école concernant la composition du jury : le rappeur français Niska et la rappeuse belge Shay ne seront plus de la partie, seul SCH sera de retour, avec le rappeur SDM et Aya Nakamura pour les remplacer. Connaissant le franc-parler de la chanteuse, cette saison 3 pourrait bien nous réserver des moments d'anthologie.

Où regarder Nouvelle école en streaming ?

La saison 3 de Nouvelle école sera disponible sur Netflix à partir du 4 juillet 2024. Pour se délecter des nouveaux épisodes ou revoir les saisons précédentes, il suffit d'être abonné à la plateforme de streaming. Pour cela, trois options s'offrent à vous : un abonnement essentiel avec publicités (5,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (13,49 euros par mois) ou la formule premium (19,99 euros par mois).