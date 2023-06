Black Mirror : à quelle heure voir la saison 6 sur Netflix ?

BLACK MIRROR SAISON 6. "Black Mirror" est de retour pour sa sixième saison sur Netflix ce jeudi 15 juin 2023. Mais à partir de quelle heure voir les nouveaux épisodes ?

Black Mirror signe son grand retour après quatre ans d'absence. La série d'anticipation britannique de Charlie Brooker revient pour une sixième saison ce jeudi 15 juin 2023. C'est à partir de 9h01 que les cinq nouveaux épisodes seront à binge-watcher sur la plateforme de streaming Netflix.

Les cinq nouveaux épisodes de Black Mirror vont chacun explorer des aspects de notre rapport aux technologies. Dans cette saison 6, ce sont des acteurs bien connus qui vont se donner la réplique : Salma Hayek, Ben Barnes, Michael Cera et Himesh Patel pour l'épisode 1 ("Joan est horrible"), Daniel Portman et John Hannah dans l'épisode 2 ("Loch Henry"), Aaron Paul, Josh Hartnett et Kate Mara dans l'épisode 3 ("Mon cœur pour la vie"), Danny Ramirez et Zazie Beetz dans l'épisode 4 ("Mazey Day") et enfin Anjana Vasan et Paapa Essiedu dans l'épisode 5 ("Démon 79").

Fiche série

Black Mirror est une série anthologique de science-fiction britannique créée par Charlie Brooker. D'abord diffusée de 2011 à 2014 à la télévision britannique, elle est produite par Netflix depuis 2016. Sa particularité est que tous les épisodes, qui durent plus de 60 minutes, présentent une intrigue, un casting et des décors différents, tout en ayant un sujet principal en commun : l'influence des nouvelles technologies dans le monde (le titre "Black Mirror" faisant référence aux écrans qui renvoient notre reflet)

Chaque histoire constitue une analyse des nouvelles technologies, une caricature de notre modernité et nous invite à la réflexion en abordant des thèmes comme le monde du travail, la politique, les relations amoureuses, les réseaux sociaux, les jeux vidéo… Les épisodes étant indépendants les uns des autres, les différentes saisons de la série présentent une longue liste d'acteurs et d'actrices tels que Miley Cyrus, Jerome Flynn (Game of Thrones), Mackenzie Davis (Blade Runner 2049), Tom Cullen (Knightfall), Joe Cole (Peaky Blinders), Jodie Whitaker (Doctor Who), Jon Hamm (Mad Men), Oona Chaplin (Game of Thrones) ou Cristin Milioti (How I Meet Your Mother), entre autres

Quel est le synopsis de la saison 6 de Black Mirror ?

Composée de cinq épisodes, la sixième saison de Black Mirror serait "la plus imprévisible, la plus inclassable et la plus inattendue de toutes", selon Netflix. Charlie Brooker, le créateur de la série, a confié à Tudum : "J'ai commencé cette saison en bouleversant délibérément certains de mes propres principes concernant ce à quoi il fallait s'attendre", explique-t-il. "Par conséquent, cette fois-ci, en plus des codes les plus habituels de Black Mirror, se trouvent aussi quelques nouveaux éléments […]. Les histoires respectent toujours autant le ton de Black Mirror, mais elles sont plus variées que jamais et comportent de nombreux rebondissements." Rendez-vous à partir du 15 juin 2023 sur Netflix pour le vérifier.

Quel est le casting de la saison 6 de Black Mirror ?

Où voir Black Mirror en streaming ?

Les cinq premières saisons de Black Mirror, série de science-fiction britannique, sont disponibles sur Netflix. Pour découvrir les cinq nouveaux épisodes de la saison 6 à partir du 15 juin 2023 et pouvoir profiter des autres séries et films du catalogue, il suffit d'être abonné à la plateforme de streaming. Rappelons que l'abonnement à Netflix est payant, le prix pouvant varier entre 5,99 € par mois (pour un abonnement Netflix Essentiel avec publicités) et 17, 99 € par mois (abonnement Netflix Premium).