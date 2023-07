Black Mirror : ces épisodes de la série sont devenus (presque) réalité

BLACK MIRROR. France 2 diffuse deux épisodes de "Black Mirror" à la télévision ce lundi 3 juillet 2023. De quoi s'interroger sur nos rapports aux nouvelles technologies.

Vous avez raté le phénomène Black Mirror, dont l'intégralité des épisodes est disponible sur Netflix ? France 2 diffuse certains épisodes de la série ce lundi 3 juillet 2023. Les téléspectateurs vont pouvoir découvrir les épisodes Haine virtuelle, dans lequel des victimes de bad buzz sont assassinées, et "Chute libre", épisode dans lequel chacun est noté pour le moindre de ses faits et geste.

Sachez que Black Mirror a pu prédire certaines innovations technologiques, même si (heureusement), leur issue tragique reste pour l'heure fictive. C'est le cas de "Chute libre" (saison 3), épisode au cours de laquelle chacun note les actions des autres, ce qui a une influence sur la place de chacun dans la société, rappelant la manière dont les avis et notations sur internet font loi désormais.Par ailleurs, la vidéo de présentation du casque Vision Pro d'Apple qui permet de revoir ses souvenirs n'est pas sans rappeler l'épisode "The Entire History of You" (saison 1), dans lequel chacun peut revivre et diffuser des souvenirs grâce à une puce.

Et comme on peut le voir dans l'épisode "Metalhead" (saison 4), les chiens robots de l'entreprise Boston Dynamics existent bel et bien. Le projet du casque de réalité virtuelle mortel du créateur d'Oculus, Palmer Luckey, peut également faire écho à "Playtest" (saison 5), dans lequel un homme se retrouve coincé dans un jeu vidéo horrifique, et connaît une fin tragique.

Black Mirror avait également prédit les conversations avec les morts grâce à l'intelligence artificielle ("Be right back, saison 2) puisque Amazon a prévu de transformer les voix de vos proches disparus en assistant virtuels, ou encore la surveillance accrue des enfants grâce à des applications numériques. Enfin, l'épisode "Rachel, Jack et Ashley too" (saison 5), qui suit une pop star remplacée par son hologramme, n'est pas sans rappeler les concerts récents d'Abba en hologramme, ou les apparitions de stars parfois décédées de manière virtuelle (comme Michael Jackson en 2014).

Black Mirror est une série anthologique de science-fiction britannique créée par Charlie Brooker. D'abord diffusée de 2011 à 2014 à la télévision britannique, elle est produite par Netflix depuis 2016. Sa particularité est que tous les épisodes, qui durent plus de 60 minutes, présentent une intrigue, un casting et des décors différents, tout en ayant un sujet principal en commun : l'influence des nouvelles technologies dans le monde (le titre "Black Mirror" faisant référence aux écrans qui renvoient notre reflet)

Chaque histoire constitue une analyse des nouvelles technologies, une caricature de notre modernité et nous invite à la réflexion en abordant des thèmes comme le monde du travail, la politique, les relations amoureuses, les réseaux sociaux, les jeux vidéo… Les épisodes étant indépendants les uns des autres, les différentes saisons de la série présentent une longue liste d'acteurs et d'actrices tels que Miley Cyrus, Jerome Flynn (Game of Thrones), Mackenzie Davis (Blade Runner 2049), Tom Cullen (Knightfall), Joe Cole (Peaky Blinders), Jodie Whitaker (Doctor Who), Jon Hamm (Mad Men), Oona Chaplin (Game of Thrones) ou Cristin Milioti (How I Meet Your Mother), entre autres

Ce qu'il faut savoir sur la saison 6 de Black Mirror

Composée de cinq épisodes, la sixième saison de Black Mirror serait "la plus imprévisible, la plus inclassable et la plus inattendue de toutes", selon Netflix. Charlie Brooker, le créateur de la série, a confié à Tudum : "J'ai commencé cette saison en bouleversant délibérément certains de mes propres principes concernant ce à quoi il fallait s'attendre", explique-t-il. "Par conséquent, cette fois-ci, en plus des codes les plus habituels de Black Mirror, se trouvent aussi quelques nouveaux éléments […]. Les histoires respectent toujours autant le ton de Black Mirror, mais elles sont plus variées que jamais et comportent de nombreux rebondissements." Ci-dessous, voici le casting de cette saison 6 :

Aaron Paul

Anjana Vasan

Annie Murphy

Auden Thornton

Ben Barnes

Clara Rugaard

Daniel Portman

Danny Ramirez

David Shields

Himesh Patel

John Hannah

Josh Hartnett

Kate Mara

Michael Cera

Monica Dolan

Myha'la Herrold

Paapa Essiedu

Rob Delaney

Rory Culkin

Salma Hayek Pinault

Samuel Blenkin

Zazie Beetz

Où voir Black Mirror en streaming ?

Les six saisons de Black Mirror, série de science-fiction britannique, sont disponibles sur Netflix. Pour découvrir les épisodes et pouvoir profiter des autres séries et films du catalogue, il suffit d'être abonné à la plateforme de streaming. Rappelons que l'abonnement à Netflix est payant, le prix pouvant varier entre 5,99 € par mois (pour un abonnement Netflix Essentiel avec publicités) et 17, 99 € par mois (abonnement Netflix Premium).