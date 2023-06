The Full Monty : synopsis, casting... Tout sur la série événement

25 ans après la sortie de The Full Monty, une nouvelle série diffusée sur Disney+ ce mercredi 14 juin réunit les héros du film culte. Pour ces retrouvailles, la série peut compter sur son casting et son scénariste originels.

En 1997, un petit film indépendant enregistre des scores catastrophiques lors de sa première semaine de diffusion dans les cinémas. Le bouche à oreille peut faire des miracles et l'histoire du groupe d'anciens collègues anglais au chômage qui improvisent un spectacle de strip-tease intégral devient pourtant un succès interplanétaire. The Full Monty doit sa réussite à son humour typiquement anglais et sa légèreté qui sert pourtant à illustrer des thématiques sociale plus profondes.

Près de 25 ans après la sortie du film, une série de The Full Monty voit le jour sur Disney+. Les épisodes sont à découvrir sur la plateforme de streaming à partir du 14 juin 2023. Pour cette mini série en huit épisodes, les acteurs originaux et de nouvelles têtes se sont réunis autour du scénariste Simon Beaufoy, qui avait déjà écrit le film de 1997.

De quoi parle la série The Full Monty ?

La série The Full Monty retrouve les héros du film 25 après alors qu'ils vivent toujours dans la ville de Sheffield, cité industrielle jadis attractive qui peine à retrouver sa grandeur d'antan. La vie n'a pas épargné Gaz, Cal, Dennis et Yaz qui naviguent entre petites galères et drames familiaux. Ils peuvent heureusement compter les uns sur les autres et trouver ensemble des solutions pour surmonter les épreuves et s'en sortir grandis.

Quel casting pour la série The Full Monty ?

Tupele Dorgu : Yaz

Talitha Wing : Destiny

Aiden Cook : Twiglet

Phillip Rhys Chaudhary : Dilip Amagee

Jaxon Valentine : Sash

Arnold Oceng : Ant

Où visionner The Full Monty en streaming ?

Les 8 épisodes de la première saison de The Full Monty seront disponibles dès le 14 juin sur la plateforme de streaming Disney ++. Pour profiter de toutes les créations originales Disney et de nombreux films, documentaires et séries exclusives en VOD vous pouvez vous inscrire au géant du streaming à partir de 6,99 euros par mois.