De grandes espérances : de quoi parle la mini-série de Disney+ ?

De grandes espérances est une mini-série inspirée de l'oeuvre éponyme de Charles Dickens. Les six épisodes de la première saison seront diffusés dès le 28 juin 2023 sur la plateforme de streaming Disney +.

De Grandes Espérances est une mini-série historique en six épisodes inspirée du roman de Charles Dickens. Dans cette série historique, l'atmosphère gothique - si chère à Dickens- flirte parfois avec le paranormal et l'horreur. Cette série n'est pas la première adaptation du roman, mais le réalisateur Stephen Knight s'entoure d'un casting quatre étoiles et des producteurs de renom pour proposer une version plus sombre que les précédentes.

Dans les rôles principaux, les cinéphiles et sériephiles reconnaîtront les acteurs Fionn Whitehead (Dunkerque), Olivia Colman (La Favorite, The Crown, Broadchurch), Johnny Harris (Les Enquêtes de Murdoch) ou encore Ashley Thomas (Them). Pour découvrir les six épisodes de cette mini-série, rendez-vous sur Disney + ce mercredi 28 juin.

Quelle est l'intrigue de la série De Grandes Espérances ?

Pip est un orphelin qui vit avec sa soeur et le mari de cette dernière dans le Londres du XIXe siècle. Un jour, il fait la connaissance de Miss Havisham, une riche célibataire abandonnée devant l'autel le jour de son mariage. Cette rencontre va à première vue changer la vie de Pip qui va se retrouver propulser dans un monde plein de possibilités. Mais les apparences sont parfois trompeuses et ses bienfaiteurs machiavéliques.

Quel casting pour De Grandes Espérances ?

Fionn Whitehead : Pip

Tom Sweet : young Pip

Johnny Harris : Magwitch

Trystan Gravelle : Compeyson

Owen McDonnell : Joe

Hayley Squires : Sara

Tim Key : Mr. Wopsle

Matt Berry : Mr. Pumblechook

Olivia Colman : Miss Havisham

Ashley Thomas : Jaggers

Shalom Brune-Franklin : Estella

Laurie Ogden : Biddy

Rudi Dharmalingam : John Wemmick

Matthew Needham : Bentley Drummle

Où regarder De Grandes Espérances en streaming ?

La saison 1 de la série De Grandes Espérances est disponible à partir du 28 juin 2023 sur la plateforme de streaming Disney +. Pour pouvoir regarder les six premiers épisodes de cette mini-série anglaise, ainsi que tous les contenus disponible sur le site de streaming de la firme de Mickey, vous pouvez vous abonner dès 8,95 euros/mois sans engagement, ou opter pour l'offre annuelle à 89,90 euros/mois.