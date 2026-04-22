LOL qui rit sort : tout ne sort pas le même jour, voici la date de diffusion de la saison 6 sur Prime Video

"LOL : Qui rit sort !" est une émission humoristique présentée par Philippe Lacheau. La saison 6 sort dès le 24 avril 2026 sur Prime Video, mais il faudra attendre avant de connaître le gagnant.

C'est l'un des programmes phares de la plateforme de streaming Prime Video, LOL : qui rit sort !, adaptation de l'émission japonaise Hitoshi Matsumoto Presents Documental, compte déjà quatre saisons en France. Le concept de l'émission présentée par Philippe Lacheau est simple : pendant six heures, les dix comédiens et humoristes invités doivent essayer de faire rire leurs adversaires tout en restant de marbre, car celui qui rit est éliminé ! À la clé pour le vainqueur, une belle somme d'argent à reverser à une association.

La saison 6 sort sur Prime Video dès le 24 avril 2025. Mais seuls trois épisodes sont disponibles à cette date. En effet, il faudra patienter jusqu'au vendredi suivant, le 1er mai, avant de voir les trois derniers épisodes et de connaître l'identité du gagnant. Au casting de cette nouvelle édition, les affrontements se feront en duo (et un trio) : Jérémy Ferrari, Baptiste Lecaplain et Arnaud Tsamère ; Jonathan Lambert et Kad Merad ; Marine Leonardi et Paul de Saint-Sernin ; Elena Nagapetyan et GuiHome ; Alban Ivanov et Paul Mirabel.

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Qui sont les participants de LOL : Qui rit sort ! ?

Saison 1

Julien Arruti

Tarek Boudali

Fadily Camara

Hakim Jemili

Gérard Jugnot

Reem Kherici

Kyan Khojandi

Bérengère Krief

Alexandra Lamy

Inès Reg

Saison 2

Melha Bedia

Ramzy Bedia

Gérard Darmon

Alice David

Audrey Fleurot

Éric Judor

Camille Lellouche

Panayotis Pascot

Just Riadh

Ahmed Sylla

Saison 3

Leïla Bekhti

Jonathan Cohen

François Damiens

Virginie Efira

Gad Elmaleh

Adèle Exarchopoulos

Laura Felpin

Paul Mirabel

Géraldine Nakache

Pierre Niney

Saison 4

Franck Gastambide

Alison Wheeler

Marina Foïs

Mc Fly et Carlito

Jean-Pascal Zadi

Audrey Lamy

Jérôme Commandeur

Alban Ivanov

Redouane Bougheraba

Anaïde Rozam

Saison 5

Artus

Camille Chamoux

Vincent Dedienne

Cédric Doumbe

Fatou Kaba

Alexandre Kominek

Jérôme Niel

Muriel Robin

Marina Rollman

Fred Testot

Saison 6

Jérémy Ferrari, Baptiste Lecaplain et Arnaud Tsamère

Jonathan Lambert et Kad Merad

Marine Leonardi et Paul de Saint-Sernin

Elena Nagapetyan et GuiHome

Alban Ivanov et Paul Mirabel

Où voir LOL : Qui rit sort ! en streaming ?

La série humoristique LOL : Qui rit sort ! est disponible uniquement sur Prime Video. Pour avoir accès à la plateforme de streaming et découvrir également les autres émissions, séries et films du catalogue, il suffit de s'abonner. Sachez qu'Amazon Prime Video propose une période d'essai gratuit de 30 jours, ensuite, l'abonnement est automatiquement renouvelé au tarif de 6,99 € par mois.