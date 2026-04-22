LOL qui rit sort : tout ne sort pas le même jour, voici la date de diffusion de la saison 6 sur Prime Video
"LOL : Qui rit sort !" est une émission humoristique présentée par Philippe Lacheau. La saison 6 sort dès le 24 avril 2026 sur Prime Video, mais il faudra attendre avant de connaître le gagnant.
C'est l'un des programmes phares de la plateforme de streaming Prime Video, LOL : qui rit sort !, adaptation de l'émission japonaise Hitoshi Matsumoto Presents Documental, compte déjà quatre saisons en France. Le concept de l'émission présentée par Philippe Lacheau est simple : pendant six heures, les dix comédiens et humoristes invités doivent essayer de faire rire leurs adversaires tout en restant de marbre, car celui qui rit est éliminé ! À la clé pour le vainqueur, une belle somme d'argent à reverser à une association.
La saison 6 sort sur Prime Video dès le 24 avril 2025. Mais seuls trois épisodes sont disponibles à cette date. En effet, il faudra patienter jusqu'au vendredi suivant, le 1er mai, avant de voir les trois derniers épisodes et de connaître l'identité du gagnant. Au casting de cette nouvelle édition, les affrontements se feront en duo (et un trio) : Jérémy Ferrari, Baptiste Lecaplain et Arnaud Tsamère ; Jonathan Lambert et Kad Merad ; Marine Leonardi et Paul de Saint-Sernin ; Elena Nagapetyan et GuiHome ; Alban Ivanov et Paul Mirabel.
Qui sont les participants de LOL : Qui rit sort ! ?
Saison 1
- Julien Arruti
- Tarek Boudali
- Fadily Camara
- Hakim Jemili
- Gérard Jugnot
- Reem Kherici
- Kyan Khojandi
- Bérengère Krief
- Alexandra Lamy
- Inès Reg
Saison 2
- Melha Bedia
- Ramzy Bedia
- Gérard Darmon
- Alice David
- Audrey Fleurot
- Éric Judor
- Camille Lellouche
- Panayotis Pascot
- Just Riadh
- Ahmed Sylla
Saison 3
- Leïla Bekhti
- Jonathan Cohen
- François Damiens
- Virginie Efira
- Gad Elmaleh
- Adèle Exarchopoulos
- Laura Felpin
- Paul Mirabel
- Géraldine Nakache
- Pierre Niney
Saison 4
- Franck Gastambide
- Alison Wheeler
- Marina Foïs
- Mc Fly et Carlito
- Jean-Pascal Zadi
- Audrey Lamy
- Jérôme Commandeur
- Alban Ivanov
- Redouane Bougheraba
- Anaïde Rozam
Saison 5
- Artus
- Camille Chamoux
- Vincent Dedienne
- Cédric Doumbe
- Fatou Kaba
- Alexandre Kominek
- Jérôme Niel
- Muriel Robin
- Marina Rollman
- Fred Testot
Saison 6
- Jérémy Ferrari, Baptiste Lecaplain et Arnaud Tsamère
- Jonathan Lambert et Kad Merad
- Marine Leonardi et Paul de Saint-Sernin
- Elena Nagapetyan et GuiHome
- Alban Ivanov et Paul Mirabel
Où voir LOL : Qui rit sort ! en streaming ?
La série humoristique LOL : Qui rit sort ! est disponible uniquement sur Prime Video. Pour avoir accès à la plateforme de streaming et découvrir également les autres émissions, séries et films du catalogue, il suffit de s'abonner. Sachez qu'Amazon Prime Video propose une période d'essai gratuit de 30 jours, ensuite, l'abonnement est automatiquement renouvelé au tarif de 6,99 € par mois.