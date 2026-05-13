Good Omens : après les accusations, une ultime saison 3 pour conclure la série de Prime Video

Après les accusations contre Neil Gaiman, "Good Omens" se termine avec une saison 3, le 13 mai 2026 sur Prime Video.

Dernière excursion en enfer (ou au paradis). Good Omens s'achève à l'issue de sa troisième saison ce mercredi 13 mai 2026. Les ultimes épisodes mettent en scène Martin Sheen et David Tennant afin de conclure l'intrigue adaptée de l'oeuvre de Terry Pratchett et Neil Gaiman pour les fans, sur Prime Video.

Car en coulisses, tout ne s'est pas forcément bien terminé. Comme Sandman sur Netflix, Good Omens a subi les conséquences des accusations portées contre son auteur, Neil Gaiman. En juillet 2024, l'auteur de fantasy acclamé fait l'objet de premières accusations d'agressions sexuelles, pour des faits qui se seraient déroulés en 2002 et 2022, relayée par un podcast. Peu médiatisée sur le moment, c'est lors d'une enquête publiée par la section Vulture du New York Magazine que les accusations proférées par six femmes sont prises au sérieux.

L'écrivain a démenti les faits, mais plusieurs de ses projets sont alors annulés. C'est le cas de Good Omens, qui a connu une fin que les fans jugeront comme prématurée. Alors que la saison 3 devait initialement se terminer avec plusieurs épisodes, ce sera finalement un unique épisode spécial de 90 minutes qui sert de conclusion à la série.

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Good Omens (De bons présages en français) est une série britannique de fantasy humoristique comptant deux saisons de 6 épisodes chacune. Longtemps prévue pour être un film, Good Omens est finalement devenue une série adaptée du best-seller éponyme sorti en 1990, signé Terry Pratchett et Neil Gaiman. Elle raconte comment deux ennemis, un ange et un démon, s'allient pour contrer l'Apocalypse.

Le casting de la série est impressionnant : David Tennant (Doctor Who, Broadchurch, Harry Potter 4) joue le démon, Michael Sheen (The Queen, Twilight, Passengers) l'ange, Frances McDormand (Fargo, Three Billboards : les panneaux de la vengeance) prête sa voix à Dieu tandis que Benedict Cumberbatch (Star Trek, Sherlock, Doctor Strange) la sienne à Satan. Enfin John Hamm, inoubliable Don Draper dans Mad Men, s'est glissé dans la peau de l'archange Gabriel.

Quelle est l'intrigue de Good Omens ?

L'ange Aziraphale et le démon Rampa, après 6.000 ans de vie sur Terre, apprennent avec horreur que sa fin est proche et que l'humanité va disparaître. Meilleurs ennemis du monde, ils se liguent pour arrêter Armageddon. Mais ils ont perdu l'Antéchrist, un garçon de 11 ans qui ignorait qu'il était censé provoquer la fin des temps. Leur quête va les pousser à le retrouver pour influencer le cours des événements.

Quels acteurs au casting de Good Omens ?

David Tennant : Rampa

Michael Sheen : Aziraphale

Frances McDormand : voix de Dieu

Jon Hamm : l'archange Gabriel

Benedict Cumberbatch : voix de Satan

Anna Maxwell Martin : Belzébuth

Ned Dennehy : Hastur, duc des Enfers

Ariyon Bakara : Ligue, duc des Enfers

Daniel Mays : Arthur Young, père d'Adam

Sian Brooke : Deirdre Ypung, mère d'Adam

Sam Taylor Buck : Adam Young

Nick Offerman : Thaddeus Dowling

Brian Cox : voix de la Mort

Mireille Enos : Guerre

Liz Carr : ange Saraqael

Quelin Sepulveda : ange Muriel

Shelley Conn : demon Belzébuth

Où voir Good Omens en streaming ?

Good Omens est une série télévisée diffusée exclusivement en streaming, elle ne peut donc pas être vue à la télévision. Pour visionner les épisodes, il suffit d'avoir un compte Amazon Prime Video. Un abonnement à la plateforme de streaming est payant, et que le prix peut varier de 6,99 euros/mois soit 69,90 euros par an.