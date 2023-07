Good Omens : où voir la saison 2 ?

La saison 2 de Good Omens est sortie ce vendredi 28 juillet 2023. Il faut un abonnement à une plateforme de streaming pour découvrir les nouveaux épisodes de la série adaptant Neil Gaiman et Terry Pratchett.

[Mis à jour le 28 juillet 2023 à 09h00] Retour en enfer (ou au paradis) ! La saison 2 de Good Omens, série à succès adaptant l'oeuvre de Terry Pratchett et Neil Gaiman, est enfin. Les fans peuvent découvrir les nouveaux épisodes à partir de ce vendredi 28 juillet 2023. C'est la plateforme de streaming d'Amazon, Prime Video, qui se charge de la mise en ligne de cette suite portée par David Tennant et Michael Sheen.

Dans la saison 2 de Good Omens, la série s'éloigne de l'oeuvre originale pour explorer de nouveaux horizons. Le quotidien de l'ange Aziraphale et du démon Rampa est perturbé lorsque l'archange Gabriel a perdu tous ses souvenirs. Un mystère que le duo va devoir résoudre, tout en se cachant du Paradis et de l'Enfer.

Good Omens (De bons présages en français) est une série britannique de fantasy humoristique comptant deux saisons de 6 épisodes chacune. Longtemps prévue pour être un film, Good Omens est finalement devenue une série adaptée du best-seller éponyme sorti en 1990, signé Terry Pratchett et Neil Gaiman. Elle raconte comment deux ennemis, un ange et un démon, s'allient pour contrer l'Apocalypse.

Le casting de la série est impressionnant : David Tennant (Doctor Who, Broadchurch, Harry Potter 4) joue le démon, Michael Sheen (The Queen, Twilight, Passengers) l'ange, Frances McDormand (Fargo, Three Billboards : les panneaux de la vengeance) prête sa voix à Dieu tandis que Benedict Cumberbatch (Star Trek, Sherlock, Doctor Strange) la sienne à Satan. Enfin John Hamm, inoubliable Don Draper dans Mad Men, s'est glissé dans la peau de l'archange Gabriel.

Quelle est l'intrigue de Good Omens ?

L'ange Aziraphale et le démon Rampa, après 6.000 ans de vie sur Terre, apprennent avec horreur que sa fin est proche et que l'humanité va disparaître. Meilleurs ennemis du monde, ils se liguent pour arrêter Armageddon. Mais ils ont perdu l'Antéchrist, un garçon de 11 ans qui ignorait qu'il était censé provoquer la fin des temps. Leur quête va les pousser à le retrouver pour influencer le cours des événements.

Quels acteurs au casting de Good Omens ?

David Tennant : Rampa

Michael Sheen : Aziraphale

Frances McDormand : voix de Dieu

Jon Hamm : l'archange Gabriel

Benedict Cumberbatch : voix de Satan

Anna Maxwell Martin : Belzébuth

Ned Dennehy : Hastur, duc des Enfers

Ariyon Bakara : Ligue, duc des Enfers

Daniel Mays : Arthur Young, père d'Adam

Sian Brooke : Deirdre Ypung, mère d'Adam

Sam Taylor Buck : Adam Young

Nick Offerman : Thaddeus Dowling

Brian Cox : voix de la Mort

Mireille Enos : Guerre

Liz Carr : ange Saraqael

Quelin Sepulveda : ange Muriel

Shelley Conn : demon Belzébuth

Où voir Good Omens en streaming ?

Good Omens est une série télévisée diffusée exclusivement en streaming, elle ne peut donc pas être vue à la télévision. Pour visionner les épisodes, il suffit d'avoir un compte Amazon Prime Video. Un abonnement à la plateforme de streaming est payant, et que le prix peut varier de 6,99 euros/mois soit 69,90 euros par an.