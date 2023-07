Bird Box Barcelona : s'agit-il d'un spin-off du film culte de Netflix ?

"Bird Box Barcelona" est un film espagnol de science-fiction, spin-off du film "Bird Box" (2018), qui sort le 14 juillet 2023 sur Netflix.

En décembre 2018, Bird Box, film réalisé par Susanne Bier avec Sandra Bullock et John Malkovich, battait des records d'audience sur Netflix. Cette dystopie, mettant en scène de mystérieuses entités poussant ceux qui les regardent au suicide, trône encore aujourd'hui en bonne position dans le top 10 des films les plus populaires de la plateforme de streaming. Cinq ans plus tard, Bird Box est de retour avec un spin-off : Bird Box Barcelona, qui, comme son nom l'indique, se déroule cette fois en Espagne.

Bird Box Barcelona, réalisé par les frères Alex et David Pastor et qui est mis en ligne le 14 juillet 2023 sur Netflix, reprend le même univers post-apocalyptique que son prédécesseur. Même si le décor et les personnages changent, le principe est le même : des montres sont arrivés sur Terre et quiconque croise leur regard sombre dans une folie menant au suicide. Au casting du thriller hispanique, Mario Casas (The Occupant), l'actrice britannique Georgina Campbell (Barbare), Diego Calva (Babylon) ou encore Lola Dueñas (Volver).

Quelle est l'intrigue du film Bird Box Barcelona ?

Dans Bird Box Barcelona, après un évènement inexplicable, de mystérieuses créatures s'emparent des rues de Barcelone, obligeant ceux qui les croisent du regard à se suicider. Sebastian et sa jeune fille Anna savent que le seul moyen de s'en sortir c'est de vivre à l'aveugle en se bandant les yeux. Pour augmenter leurs chances de survie, ils s'allient à d'autres survivants dans l'espoir de trouver un refuge, mais c'est sans compter sur une nouvelle menace, plus effrayante encore, qui se profile.

Quels acteurs au casting du film Bird Box Barcelona ?

Mario Casas : Sebastian

Georgina Campbell : Claire

Alejandra Howard : Anna

Naila Schuberth : Sofía

Diego Calva : Octavio

Patrick Criado : Rafa

Lola Dueñas : Isabel

Gonzalo de Castro : Roberto

Michelle Jenner : Liliana

Leonardo Sbaraglia : Padre Esteban

Où voir Bird Box Barcelona en streaming ?

Bird Box Barcelona est un long-métrage de science-fiction avec Mario Casas, Georgina Campbell et Diego Calva. Le film, spin-off de Bird Box sorti en 2018, est disponible sur Netflix le 14 juillet 2023. Pour le voir et pouvoir profiter également des autres films et séries du catalogue, il suffit d'être abonné à la plateforme de streaming. Rappelons que celui-ci est payant, le prix pouvant varier entre 5,99 € par mois (pour un abonnement Netflix Essentiel avec publicités) et 17,99 € par mois (abonnement Netflix Premium).