Une zone à défendre : tout savoir sur le film avec François Civil et Lyna Khoudri

Une zone à défendre est le premier film français, exclusivement réservé à la plateforme Disney +. Cette romance, qui flirte avec le drame, est disponible à partir du 7 juillet 2023.

Réalisé et écrit par Romain Cogitore, Une zone à défendre, est le premier film français original proposé par Disney +. Pour relever le pari du streaming, le réalisateur a fait le choix de réunir de nouveaux François Civil et Lyna Khoudri, dans le rôle de deux amoureux que tout oppose. Les deux acteurs se donnaient déjà la réplique dans le film les Trois mousquetaires, où leur alchimie qui crève l'écran. Le film est également produit par la société de production Chi-Fou-Mi, abonnée aux succès hexagonaux.

Quel est le synopsis d'Une zone à défendre ?

Greg est un agent de la DGSI et Myriam, une militante écologiste. Tous deux se rencontrent alors que Greg a infiltré une ZAD lors d'une mission. Leur attirance est manifeste, mais ils se perdent de vue. Quand ils se retrouvent 18 mois plus tard, Myriam est désormais mère d'un enfant. Pourtant, ni ses sentiments, ni ceux de Greg ont disparus et ce dernier va devoir choisir entre l'amour et son métier, avant qu'il ne soit trop tard.

Quel casting pour Une zone à défendre ?

Lyna Khoudri : Myriam

Myriam François Civil : Greg

Greg Manon Bresch : Fred

Fred Felix Bossuet : Fissou

Fissou Mona Walravens : Lucia

Lucia Nathalie Richard : Séverine

Où découvrir Une zone à défendre en streaming ?

Une zone à défendre est disponible à partir du 7 juillet 2023 sur la plateforme de streaming Disney +. Pour découvrir le premier film original Disney + en exclusivité et profiter de tous les contenus Disney +, films, séries ou encore documentaires, vous pouvez vous abonner à la plateforme de VOD à partir de 8,99 euros par mois.