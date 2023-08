Agent Stone : synopsis, casting, streaming… Les infos sur le film musclé de Netflix

"Agent Stone" est un film américain d'espionnage avec Gal Gadot et Jamie Dornan dont la sortie est prévue sur Netflix le 11 août 2023.

Après le succès de Red Notice, film le plus regardé sur Netflix, Gal Gadot revient dans un nouveau blockbuster de la plateforme de streaming. Dans Agent Stone, superproduction réalisée par Tom Harper, elle incarne l'agent secret Rachel Stone aux côtés de Jamie Dornan dans le rôle de Parker, un agent du MI6, et d'Alia Bhatt dans celui de Keya Dhawan, une hackeuse. Décrit par Gal Gadot elle-même comme "extrêmement épique" (Tudum), Agent Stone promet une bonne dose d'action et d'adrénaline aux spectateurs.

Avec des courses poursuites à moto dans les Alpes ou dans les rues de Lisbonne, un saut en parachute depuis une falaise enneigée et même un combat en chute libre au programme, Agent Stone suit la tendance des films d'action à la James Bond ou Mission : impossible, mais cette fois, avec une femme dans le rôle principal. Sachant que le tournage a eu lieu en en Italie, à Londres, en Islande au Maroc et au Portugal, on peut s'attendre à de grandes scènes d'action dans de multiples décors. Agent Stone, envisagé comme le premier volet d'une franchise, sort le 11 août 2023 sur Netflix.

Quelle est l'intrigue du film Agent Stone ?

Rachel Stone est membre d'un groupe d'espions d'élite appelé "Charter", "les agents les mieux entraînés, sans liens politiques, sans allégeances nationales, travaillant pour le maintien de la paix dans un monde instable", dit la bande-annonce. Pour atteindre ses objectifs, le Charter tire son pouvoir du "Cœur", la plus puissante IA générale jamais créée. Mais la stabilité mondiale est menacée lorsqu'une hackeuse parvient à s'en emparer. L'agent Stone parviendra-t-elle à le récupérer ?

Quels acteurs au casting du film Agent Stone ?

Gal Gadot : Rachel Stone

Jamie Dornan : Parker

Alia Bhatt : Keya Dhawan

Sophie Okonedo : Nomad / King of Hearts

Matthias Schweighöfer : Jack

Jing Lusi : Yang

Paul Ready : Max Bailey

Jon Kortajarena : The Blond

Archie Madekwe : Ivo

Où voir Agent Stone en streaming ?

Agent Stone est un long-métrage d'action réalisé par Tom Harper avec Gal Gadot, Jamie Dornan et Alia Bhatt. Le film sera disponible sur Netflix dès le 11 août 2023. Pour le voir et pouvoir profiter également des autres films et séries du catalogue, il fait être abonné à la plateforme de streaming. Rappelons que celui-ci est payant, le prix pouvant varier entre 5,99 € par mois (pour un abonnement Netflix Essentiel avec publicités) et 17,99 € par mois (abonnement Netflix Premium).