Ils ont cloné Tyrone : tout sur le thriller Netflix avec Jamie Foxx et John Boyega

Ils ont cloné Tyrone est un film américain de Juel Taylor avec Jamie Foxx, disponible sur Netflix. Les infos sur le programme.

Ils ont cloné Tyrone (titre original : They cloned Tyrone) est un thriller nerveux, entre film de gangster et science-fiction, de Juel Taylor qui a été notamment scénariste de Creed II et Space Jam 2. Ce film a été tourné à Atlanta et est mis en ligne le 21 juillet sur Netflix. Avec son esthétique forte rendant hommage aux films des années 70 du mouvement Blaxploitation, il met en scène un improbable trio qui se retrouve au cœur d'une conspiration prenant racine dans leur quartier.

Pour incarner cette petite bande survitaminée, la production a choisi Jamie Foxx (Ali, Ray, Django Enchained), dont c'est ici le grand retour à l'écran depuis l'annonce de son hospitalisation en avril dernier, John Boyega (le rebelle Finn dans la dernière trilogie Star Wars) qui a remplacé Brian Tyree Henry d'abord approché, et Teyonah Parris (Dawn Chambers dans Mad Men, Empire, WandaVision).

Quelle est l'intrigue de Ils ont cloné Tyrone ?

Fontaine, un dealer, Yo-Yo, une prostituée et son mac Slick Charles découvrent une horrible et mystérieuse conspiration gouvernementale dans leur quartier : des hommes noirs seraient clonés dans un laboratoire souterrain accessible par plusieurs ascenseurs dans leur ville. Le trio décide d'enquêter et régler le problème à leur manière.

Quels acteurs au casting de Ils ont cloné Tyrone ?

Jamie Foxx : Slick Charles

John Boyega : Fontaine

Teyonah Parris : Yo-Yo

Kiefer Sutherland

Joshua Mikel : DJ Strangelove

J. Alphonse Nicholson : Isaac

David Alan Grier

Tamberla Perry : Biddy

Eric Robinson Jr.

Saif Mohsen : Tyrone

Jason Burkey : Oversight Tech

Charity Jordan : Split Ends

Megan Sousa : Ree-Ree

James Moses Black : Adr

Où voir Ils ont cloné Tyrone en streaming ?

Pas diffusé à la télévision, le film Ils ont cloné Tyrone est exclusivement à voir en streaming. Et c'est sur Netflix que vous pourrez découvrir ce long métrage de 2h02. Rappelons qu'un abonnement à la plateforme de streaming est payant, qu'il faut posséder un compte et que le prix peut varier de 5,99 euros/mois (avec publicités) à 17,99 euros/mois.