The Bear : surprise ! Un épisode spécial est sorti, et la date de l'ultime saison a été dévoilée

"The Bear : sur place ou à emporter" est une série américaine multi-primée, qui suit un ambitieux cuisinier et ses collaborateurs à Chicago. Elle s'achève très bientôt sur Disney+.

The Bear : sur place ou à emporter, série culinaire américaine multi-primée, fait bientôt son retour pour une saison 5 sur Disney+. Créée, écrite et produite par Christopher Storer (Ramy, Bo Burnham), la série suit un cuisinier prodige qui, après avoir repris la sandwicherie décrépite de son défunt frère, en fait un nouveau restaurant avec l'objectif d'obtenir une étoile.

La saison 5 sera la dernière et viendra conclure les aventures de Carmy et de son restaurant. La date de mise en ligne des derniers épisodes est fixée au 26 juin 2026, sur Disney+. Mais avant ça, Hulu a fait la surprise de mettre en ligne un épisode inédit sans en faire la promotion avant sa diffusion. Dans ce "special" intitulé "Gary", on remonte le temps et on retrouve Richie (Ebon Moss-Bachrach) et Mickey (Jon Bernthal) en mission pour livrer un colis dans la fameuse ville de Gary, Indiana. L'épisode est à voir sur Disney+, et promet de faire monter les attentes avant la sortie de la saison 5.

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Quelle est l'intrigue de The Bear ?

Été 2022, le cuisinier surdoué Carmen Berzatto, dit Carmy, lauréat du prestigieux prix James Beard, retourne dans sa famille à Chicago pour reprendre L'Original Beef, une sandwicherie crasseuse tenue jusqu'alors par son frère Michael, qui vient de se suicider, et le meilleur ami de ce dernier, Richie Jerimovich. Carmy fait face à un personnel résistant aux propositions de modernisation, aidé dans sa démarche par Sydney, la sous-cheffe qu'il vient d'embaucher. Et ensemble, ils réussissent à transformer leur sandwicherie en établissement gastronomique. Mais dans un secteur en pleine mutation, rien n'est jamais acquis.

Quels acteurs au casting de The Bear ?

Jeremy Allen White : Carmen " Carmy " Berzatto

Ebon Moss-Bachrach : Richard " Richie " Jerimovich

Ayo Edebiri : Sydney Adamu

Lionel Boyce : Marcus Brooks

Liza Colon-Zayas : Tina Marrero

Abby Elliott : Nathalie " Sugar " Berzatto

Edwin Lee Gibson : Ebrahim

Matty Matheson : Neil Fak

José Cervantes : Angel

Oliver Platt : Jimmy "Cicero" Kalinowski

Corey Hendrix : Gary "Sweeps" Woods

Richard Esteras : Manny

Chris Witaske : Pete

Où voir The Bear en streaming ?

Si la série The Bear est diffusée aux États-Unis sur le hub FX de la plateforme Hulu, les téléspectateurs français peuvent quant à eux la découvrir sur la plateforme Disney ++. Il suffit d'avoir un compte Disney + pour découvrir la série. Rappelons qu'un abonnement à la plateforme de streaming Disney + est payant, et que le prix varie de 5,99 euros par mois (offre avec publicités) et peut monter jusqu'à 13,99 euros par mois (offre premium).