Painkiller : de quoi parle la série de Netflix ?

La série dramatique Painkiller revient sur le rôle majeur de l'entreprise Purdue Pharma dans la crise des opioïdes aux USA. Cette série de fiction est disponible sur Netflix le10 août 2023.

La série Painkiller est une série de fiction. Elle met en images les événements décrits dans plusieurs articles américains et dénonçant la crise des opioïdes qui a fait des millions de victimes aux États-Unis avec la complicité d'un géant pharmaceutique.

Cette minisérie en six épisodes est réalisée par Peter Berg. Au casting, les spectateurs pourront reconnaître Uzo Aduba (Orange is the New Black), Matthew Broderick (La folle journée de Ferris Bueller) ou encore Sam Anderson (Forrest Gump, Lost). Painkiller est disponible en streaming sur Netflix le 10 aout 2023.

Quel est le synopsis de la série Painkiller ?

Depuis le milieu des années 2010, l'Amérique est touchée par la crise des opioïdes. Des antalgiques très puissants sont prescrits massivement comme anti-douleurs. Les cas d'addiction explosent et on déplore des centaines de milliers d'overdoses. Malgré les risques, les entreprises pharmaceutiques qui les produisent n'hésitent pas à vanter les mérites de ces molécules dangereuses et à encourager les médecins à les prescrire en masse.

Quel casting pour Painkiller ?

Uzo Aduba : Edie

Matthew Broderick : Richard Sackler

Sam Anderson : Raymond Sackler

Taylor Kitsch : Glen Kryger

Carolina Bartczak : Lily Kryger

Tyler Ritter : John Brownlee

John Ales : Dr. Gregory Fitzgibbons

Ron Lea : Bill Havens

Ana Cruz Kayne : Brianna Ortiz

West Duchovny : Shannon Schaeffer

Jack Mulhern :Tyler Kryger

Dina Shihabi : Britt

Où découvrir Painkiller en Streaming ?

Painkiller est disponible à la diffusion depuis le 10 août 2023 sur la plateforme de vidéo à la demande. Pour découvrir les six épisodes de la première saison de la série, et tous les contenus du catalogue du géant du streaming vous pouvez vous abonner à partir de 5,99 euros avec publicités et 8,99 euros sans publicités.