A l'ombre des magnolias : la série de retour pour une saison 3

À l'ombre des Magnolias est une série qui célèbre l'amitié. Diffusée depuis 2020, la série est renouvelée pour une saison 3, disponible à partir de ce jeudi 20 juillet 2023 sur Netflix.

À l'ombre des Magnolias est une série sentimentale diffusée sur Netflix depuis 2020. Suivant le quotidien de trois meilleures amies, cette série est adaptée de la saga littéraire à succès du même nom, imaginée par Sherryl Woods. Cette série feel good a rapidement rencontré le succès, au point que Netflix a signé pour une deuxième, et enfin une troisième saison disponible sur Netflix ce jeudi 20 juillet 2023.

Quelle intrigue pour À l'ombre des Magnolias ?

Dans la petite ville de Serenity, en Caroline du Sud, Maddie, Helen et Dana, les trois "Magnolias", sont amies depuis toujours. Devenus adultes, elles continuent de partager leur quotidien fait de joies et de peines. Entre des vies sentimentales qui basculent et des défis professionnels à relever, les trois amies doivent s'adapter aux changements, pour le pire, mais aussi le meilleur.

Quels acteurs au casting d'À l'ombre des Magnolias ?

Joanna García : Maddie Townsend

Brooke Elliott : Dana Sue Sullivan

Heather Headley : Helen Decatur

Justin Bruening : Cal Maddox

Jamie Lynn Spears : Noreen Fitzgibbons

Anneliese Judge : Annie Sullivan

Logan Allen : Kyle Townsend

Chris Klein : Bill Townsend

Où visionner À l'ombre des Magnolias ?

Vous pouvez visionner À l'ombre des Magnolias sur Netflix. La saison 3 est disponible le 20 juillet 2023. Pour (re)découvrir la série et tous les films, séries et émissions Netflix, vous pouvez vous abonner au géant du streaming à partir de 5,99 euros par mois.