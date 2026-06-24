Avatar le dernier maître de l'air : Aang a bien grandi dans la saison 2 qui arrive sur Netflix

"Avatar, le dernier maître de l'air", est une série adaptée du cartoon éponyme diffusé au milieu des années 2000. La saison 2 sort le 25 juin 2026.

Avatar : Le Dernier maître de l'air, un dessin animé qui a fasciné de nombreux enfants au milieu des années 2000, a désormais droit à son live action. Si ce n'est pas la première adaptation en prises de vues réelles de cet animé culte, la première tentative de M. Night Shyamalan en 2010 s'était soldée par un échec et le mépris du public et des critiques.

Pour la version Netflix, dont la première saison est sortie le 22 février 2024, le géant du streaming a opté pour un format série qui permettra au réalisateur d'explorer à fond l'univers qui a conquis les fans de la série animée. Au casting, Gordon Cormier interprètera Aang, le rôle-titre, Kiawentiio Tarbell sera Katara, Ian Ousley joue son frère Sokka, et Dallas Liu interprètera Zuko.

La saison 2 d'Avatar le dernier maître de l'air sort en 2026

La saison 2 aura mis plus de temps à voir le jour. Comme beaucoup de séries Netflix, il aura fallu attendre deux ans pour qu'Avatar : le dernier maître de l'air ne revienne pour de nouveaux épisodes, le 25 juin 2026. Entre temps, les acteurs ont bien grandi, et surtout Gordon Cormier, qui joue Aang. Il est aujourd'hui âgé de 17 ans et a perdu son air enfantin, si l'on en croit la bande-annonce de la saison 2 ci-dessous. Une troisième saison a été commandée, et devrait donc boucler l'intrigue, comme la série d'animation avant elle.

Quelle intrigue pour Avatar : Le Dernier maître de l'air ?

Aang, un garçon d'une dizaine d'année, est venu au monde avec le pouvoir de maîtriser tous les éléments. Ce pouvoir est seulement réservé aux Avatars. Après s'être retrouvé prisonnier d'un glacier pendant 100 ans, Avatar Aang est enfin libéré. Pour découvrir qu'il va devoir apprendre à maîtriser ses pouvoirs et vaincre un ennemi qui menace ce nouveau monde.

Qui est au casting d'Avatar : Le Dernier maître de l'air ?

Gordon Cormier : Aang

Kiawentiio Tarbell : Katara

Ian Ousley : Sokka

Dallas Liu : Zuko

Paul Sun-Hyung Lee : Iroh

Elizabeth Yu : Azula

Daniel Dae Kim : Seigneur du Feu Ozai

Pour découvrir la série live action adaptée du dessin animé Avatar : le dernier maître de l'air lors de sa sortie le 22 février 2024, vous pouvez vous abonner à la plateforme Netflix. Dès 5,99 euros par mois (abonnement avec publicités), vous pouvez accéder à l'intégralité du catalogue du géant du streaming qui inclut des films originaux et exclusifs, de nombreuses séries, des émissions de télé-réalité et des documentaires.